Як правильно садити горобину та який сорт обрати

У давні часи горобина була не просто окрасою двору, але й своєрідним оберегом. Її вважали "берегинею домашнього вогнища", вірили, що вона відганяє нечисть. Та й окрім цих повір'їв, є багато причин, чому варто посадити горобину біля свого будинку. Про це пише Главред.

Чим корисна горобина?

Ягоди горобини - це справжня скарбниця вітамінів. За їхнім вмістом вони перевершують навіть лимони та моркву! У них містяться вітаміни С, А, РР, групи В, а також багато мікроелементів.

За їхнім вмістом вони перевершують навіть лимони та моркву! У них містяться вітаміни С, А, РР, групи В, а також багато мікроелементів. Горобина має лікувальні властивості. Її плоди використовують у народній медицині для лікування зобної хвороби, проблем з жовчним міхуром, набряків.

Її плоди використовують у народній медицині для лікування зобної хвороби, проблем з жовчним міхуром, набряків. З ягід горобини можна готувати смачні та корисні напої та десерти. Горобинове вино, варення, компоти - це не лише ласощі, але й джерело вітамінів та мінералів.

Горобинове вино, варення, компоти - це не лише ласощі, але й джерело вітамінів та мінералів. Горобина - це чудова медоносна рослина. Її квіти приваблюють бджіл, а мед з горобини має цілющі властивості.

Її квіти приваблюють бджіл, а мед з горобини має цілющі властивості. Горобина невибаглива у догляді. Вона стійка до шкідників та хвороб, не потребує особливих умов вирощування.

Вона стійка до шкідників та хвороб, не потребує особливих умов вирощування. Горобина - це красиве дерево. Її весняне цвітіння та яскраве осіннє вбрання прикрасять будь-яку ділянку.

Яку горобину посадити?

Сучасні селекціонери вивели безліч сортів горобини з покращеними характеристиками.

Для отримання ягід підійдуть сорти "Гранатна", "Титан", "Червона велика". Їхні плоди більші та солодші, ніж у дикоростучої горобини.

підійдуть сорти "Гранатна", "Титан", "Червона велика". Їхні плоди більші та солодші, ніж у дикоростучої горобини. Для декоративних цілей можна вибрати сорти з різнокольоровим листям ("Рубінова", "Сорбіфолія") або з незвичайною формою крони ("Плакуча").

Посадка горобини не потребує особливих знань та умінь. Її можна посадити навесні або восени. Горобина любить сонячні місця, але може рости й у півтіні.

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