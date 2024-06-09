Как правильно сажать рябину и какой сорт выбрать
В древности рябина была не просто украшением двора, но и своеобразным оберегом. Ее считали "хранительницей домашнего очага", верили, что она отгоняет нечисть. Да и кроме этих поверий есть много причин, почему стоит посадить рябину возле своего дома. Об этом пишет Главред.
Чем полезна рябина?
- Ягоды рябины – это настоящая сокровищница витаминов. По их содержанию они превосходят даже лимоны и морковь! В них содержатся витамины С, А, РР, группы В, а также множество микроэлементов.
- Рябина обладает лечебными свойствами. Ее плоды используют в народной медицине для лечения зобной болезни, проблем с желчным пузырем, отеками.
- Из ягод рябины можно готовить вкусные и полезные напитки и десерты. Рябиновое вино, варенье, компоты – это не только лакомство, но и источник витаминов и минералов.
- Рябина – это замечательное медоносное растение. Ее цветы привлекают пчел, а мед из рябины обладает целебными свойствами.
- Рябина неприхотлива в уходе. Она устойчива к вредителям и болезням, не нуждается в особых условиях выращивания.
- Рябина – это красивое дерево. Ее весеннее цветение и яркий осенний наряд украсят любой участок.
Какую рябину посадить?
Современные селекционеры вывели множество сортов рябины с улучшенными характеристиками.
- Для получения ягод подойдут сорта "Гранатная", "Титан", "Красная большая". Их плоды больше и слаще, чем у дикорастущей рябины.
- Для декоративных целей можно выбрать сорта с разноцветными листьями ("Рубиновая", "Сорбифолия") или с необычной формой кроны ("Плакучая").
Посадка рябины не требует специальных знаний и умений. Ее можно посадить весной или осенью. Рябина любит солнечные места, но может расти и в полутени.
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