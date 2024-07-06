Як правильно українською назвати гладіолус

Часто українці використовують суржик, навіть коли йдеться про назви квітів. Проте ми не повинні допускати, щоб русизми затьмарювали красу нашої мови та назв квітів.

Команда UAportal спільно з "24 канал" допоможуть вам уникнути цього, навчивши правильно називати різноманітні рослини.

Дехто з українців може задаватися питанням про коректну назву квітучої рослини з родини півникових, що вирізняється своїм мечоподібним листям та яскравими квітами, які зустрічаються у широкій гамі кольорів.

Деякі люди в Україні називають цю рослину гладіолусом, тоді як інші віддають перевагу терміну "косарики".

Варто зазначити, що хоча слово "гладіолус" може здаватися чужим для української мови, воно все ж таки присутнє у словниках.

Отже, обидві назви прийнятні для цих чарівних квітів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як красиво та правильно вітатися українською та більше не використовувати слово "прівєт".

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