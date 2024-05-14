Як за правилами мають роз'їхатися водії: непроста задача на ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху.

Яка послідовність проїзду у цій ситуації? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Згідно з правилами дорожнього руху, першим у цій ситуації має їхати водій червоного автомобіля, оскільки у нього головна дорога. Наступним має їхати водій білої автівки. Він також на головній дорозі, однак має дати дорогу водію червоного авто за правилом перешкоди праворуч.

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Третім їхати має водій синього автомобіля. Останнім проїде водій жовтої автівки, оскільки він мусить пропустити водіїв на головній дорозі, а тоді дати дорогу водієві синього авто за правилом перешкоди праворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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