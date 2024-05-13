Чи можна водію зробити розворот у такому випадку: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування знаків.

Чи порушив водій правила дорожнього руху у такому випадку? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

У прикладі наведено знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Згідно з ПДР, рух транспортних засобів по такій дорозі дозволяється лише у напрямку, вказаному стрілкою.

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Водночас цей знак не забороняє виконання розвороту. Розворот – це не рух, а маневр, який здійснюється не на дорозі з одностороннім рухом, а на перехресті.

Таким чином у цій ситуації водій має право виконати розворот і це не буде порушенням ПДР.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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