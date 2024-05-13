Можно ли водителю совершить разворот в таком случае: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования знаков.

Нарушил ли водитель правила дорожного движения в таком случае? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

В примере приведен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Согласно ПДД движение транспортных средств по такой дороге разрешается только в направлении, указанном стрелкой.

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В то же время, этот знак не запрещает выполнение разворота. Разворот – это не движение, а маневр, совершаемый не на дороге с односторонним движением, а на перекрестке.

Таким образом, в этой ситуации водитель имеет право выполнить разворот и это не будет нарушением ПДД.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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