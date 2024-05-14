Как по правилам должны разъехаться водители: непростая задача на ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимущества движения.

Какова последовательность проезда в данной ситуации? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Согласно правилам дорожного движения первым в этой ситуации должен ехать водитель красного автомобиля, поскольку у него главная дорога. Следующим должен ехать водитель белого автомобиля. Он также на главной дороге, однако должен дать дорогую водителю красного автомобиля по правилу препятствия справа.

Читайте также: Можно ли водителю совершить разворот в таком случае: задача на знание ПДД (видео)

Третьим ехать должен водитель синего автомобиля. Последним проедет водитель желтого автомобиля, поскольку он должен пропустить водителей на главной дороге, а затем дать дорогу водителю синего авто по правилу препятствия справа.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!