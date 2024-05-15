Як харчуватись жінкам, що важать 75-80 кг, щоб схуднути: ідеальний раціон
Багато людей, прагнучи схуднути, вдаються до жорстких дієт, які шкодять не лише фігурі, але й загальному здоров'ю. Пам'ятайте: справжня краса полягає не лише в стрункості, але й у бадьорості та самопочутті.
Фітнес-тренер Максим Бойко на своїй сторінці в Instagram пропонує варіант раціонального харчування, розроблений спеціально для жінок з вагою 75-80 кг. Цей план допоможе вам не лише позбутися зайвих кілограмів, але й покращити загальне самопочуття.
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Основні принципи:
- Збалансованість: Раціон має містити всі необхідні макронутрієнти - білки, жири та вуглеводи - у правильному співвідношенні.
- Відсутність голодування: Необхідно їсти регулярно, 4-5 разів на день, невеликими порціями.
- Фізична активність: Регулярні тренування (3 рази на тиждень) та щоденні прогулянки (5000 кроків) допоможуть вам спалити більше калорій.
- Індивідуальний підхід: Ви можете коригувати цей раціон з урахуванням своїх смаків, харчових алергій та інших особливостей.
Приклад раціону на один день:
Сніданок:
- Варене філе курки - 180 г
- Яйця - 2 шт
- Апельсин - 150 г
- Кава з цукром (5 г)
Перекус:
- Йогурт - 150 г
Обід:
- Куряче стегно - 150 г
- Гречка - 300 г
- Овочі (кількість не обмежена)
Перекус:
- Авокадо - 50 г
Вечеря:
- Риба на пару - 150 г
- Хліб - 80 г
- Овочевий салат
Десерт:
- Цукерка (1 шт) або сухофрукти
Важливо:
- Цей раціон - лише зразок. Ви можете міняти продукти та страви на свій розсуд, зберігаючи при цьому загальну калорійність та співвідношення макронутрієнтів.
- Перед початком будь-якої дієти рекомендується проконсультуватися з лікарем.
- Не забувайте пити достатньо води протягом дня.
Пам'ятайте: Раціональне харчування - це не тимчасова дієта, а спосіб життя. Дотримуючись цих принципів, ви зможете не лише схуднути, але й зберегти струнку фігуру та міцне здоров'я на довгі роки.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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