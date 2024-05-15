Як харчуватись жінкам, що важать 75-80 кг, щоб схуднути: ідеальний раціон

Багато людей, прагнучи схуднути, вдаються до жорстких дієт, які шкодять не лише фігурі, але й загальному здоров'ю. Пам'ятайте: справжня краса полягає не лише в стрункості, але й у бадьорості та самопочутті.

Фітнес-тренер Максим Бойко на своїй сторінці в Instagram пропонує варіант раціонального харчування, розроблений спеціально для жінок з вагою 75-80 кг. Цей план допоможе вам не лише позбутися зайвих кілограмів, але й покращити загальне самопочуття.

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Основні принципи:

Збалансованість: Раціон має містити всі необхідні макронутрієнти - білки, жири та вуглеводи - у правильному співвідношенні.

Раціон має містити всі необхідні макронутрієнти - білки, жири та вуглеводи - у правильному співвідношенні. Відсутність голодування: Необхідно їсти регулярно, 4-5 разів на день, невеликими порціями.

Необхідно їсти регулярно, 4-5 разів на день, невеликими порціями. Фізична активність: Регулярні тренування (3 рази на тиждень) та щоденні прогулянки (5000 кроків) допоможуть вам спалити більше калорій.

Регулярні тренування (3 рази на тиждень) та щоденні прогулянки (5000 кроків) допоможуть вам спалити більше калорій. Індивідуальний підхід: Ви можете коригувати цей раціон з урахуванням своїх смаків, харчових алергій та інших особливостей.

Приклад раціону на один день:

Сніданок:

Варене філе курки - 180 г

Яйця - 2 шт

Апельсин - 150 г

Кава з цукром (5 г)

Перекус:

Йогурт - 150 г

Обід:

Куряче стегно - 150 г

Гречка - 300 г

Овочі (кількість не обмежена)

Перекус:

Авокадо - 50 г

Вечеря:

Риба на пару - 150 г

Хліб - 80 г

Овочевий салат

Десерт:

Цукерка (1 шт) або сухофрукти

Важливо:

Цей раціон - лише зразок. Ви можете міняти продукти та страви на свій розсуд, зберігаючи при цьому загальну калорійність та співвідношення макронутрієнтів.

Перед початком будь-якої дієти рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не забувайте пити достатньо води протягом дня.

Пам'ятайте: Раціональне харчування - це не тимчасова дієта, а спосіб життя. Дотримуючись цих принципів, ви зможете не лише схуднути, але й зберегти струнку фігуру та міцне здоров'я на довгі роки.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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