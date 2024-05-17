Як відмити душову лійку від вапняного нальоту: лайфхак з оцтом

Миючи ванну кімнату, багато хто забуває про важливий елемент - душову лійку. На перший погляд, що може її забруднити, адже ми ж до неї ледь доторкаємося?

Але піднявши очі, ви можете побачити неприємну картину: шар вапняного нальоту, мінералів та бактерій, що накопичився за час. Не хвилюйтеся! Брайан Тауард, генеральний директор Wholesale Domestic, ділиться простим лайфхаком, який допоможе позбутися цієї проблеми.

Секрет чистоти - у звичайному оцті!

"Про душову лійку часто забувають, - каже Тауард. - І лише під час душу помічають весь бруд. Дистильований білий оцет - це чудовий засіб для очищення душової лійки від вапняного нальоту."

Звідки береться вапняний наліт?

Вапняний наліт утворюється з жорсткої води, яка містить багато мінералів. Ця вода, проходячи через вапняк, крейду або гіпс, збагачується кальцієм та магнієм, які й осідають на сантехніці.

Хоча сам по собі вапняний наліт не шкодить здоров'ю, він може негативно впливати на стан шкіри та волосся, а також призводити до проблем з сантехнікою.

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Як очистити душову лійку за допомогою оцту:

Відкрутіть душову лійку. Налийте білий оцет у пакет із застібкою-блискавкою, щоб повністю занурити в нього лійку. Залиште лійку в оцті на годину, щоб він розчинив вапняний наліт. Дістаньте лійку з пакета, обробіть її улюбленим дезінфікуючим засобом. Промийте лійку гарячою водою, щоб видалити залишки оцту та дезінфектора.

Чому оцет дієвий?

Білий оцет містить оцтову кислоту, яка розщеплює карбонат кальцію - основний компонент вапняного нальоту.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко очистити душ від вапняного нальоту.

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