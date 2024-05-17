Как отмыть душевую воронку от известкового налета: лайфхак с уксусом

Моя ванную комнату, многие забывают о важном элементе – душевой воронке. На первый взгляд, что может ее запачкать, ведь мы же к ней едва прикасаемся?

Но подняв глаза, вы можете увидеть неприятную картину: накопившийся за время слой известкового налета, минералов и бактерий. Не беспокойтесь! Брайан Тауард, генеральный директор Wholesale Domestic, делится простым лайфхаком, который поможет избавиться от этой проблемы.

Секрет чистоты – в обычном уксусе!

"О душевой воронке часто забывают, - говорит Тауард. - И только во время душа замечают всю грязь. Дистиллированный белый уксус - это прекрасное средство для очищения душевой воронки от известкового налета."

Откуда берется известковый налет?

Известковый налет образуется из жесткой воды, содержащей много минералов. Эта вода, проходя через известняк, мел или гипс, обогащается кальцием и магнием, которые оседают на сантехнике.

Хотя сам по себе известковый налет не вредит здоровью, он может оказывать негативное влияние на состояние кожи и волос, а также приводить к проблемам с сантехникой.

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Как очистить душевую воронку с помощью уксуса:

Открутите душевую воронку. Налейте белый уксус в пакет с застежкой-молнией, чтобы полностью погрузить воронку. Оставьте воронку в уксусе в час, чтобы он растворил известковый налет. Достаньте воронку из пакета, обработайте ее любимым дезинфицирующим средством. Промойте воронку горячей водой, чтобы удалить остатки уксуса и дезинфектора.

Почему уксус действенный?

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая расщепляет карбонат кальция – основной компонент известкового налета.

Напомним, мы уже писали, как легко очистить душ от известкового налета.

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