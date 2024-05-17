Як відмити душову лійку від вапняного нальоту: лайфхак з оцтом
Миючи ванну кімнату, багато хто забуває про важливий елемент - душову лійку. На перший погляд, що може її забруднити, адже ми ж до неї ледь доторкаємося?
Але піднявши очі, ви можете побачити неприємну картину: шар вапняного нальоту, мінералів та бактерій, що накопичився за час. Не хвилюйтеся! Брайан Тауард, генеральний директор Wholesale Domestic, ділиться простим лайфхаком, який допоможе позбутися цієї проблеми.
Секрет чистоти - у звичайному оцті!
"Про душову лійку часто забувають, - каже Тауард. - І лише під час душу помічають весь бруд. Дистильований білий оцет - це чудовий засіб для очищення душової лійки від вапняного нальоту."
Звідки береться вапняний наліт?
Вапняний наліт утворюється з жорсткої води, яка містить багато мінералів. Ця вода, проходячи через вапняк, крейду або гіпс, збагачується кальцієм та магнієм, які й осідають на сантехніці.
Хоча сам по собі вапняний наліт не шкодить здоров'ю, він може негативно впливати на стан шкіри та волосся, а також призводити до проблем з сантехнікою.
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Як очистити душову лійку за допомогою оцту:
- Відкрутіть душову лійку.
- Налийте білий оцет у пакет із застібкою-блискавкою, щоб повністю занурити в нього лійку.
- Залиште лійку в оцті на годину, щоб він розчинив вапняний наліт.
- Дістаньте лійку з пакета, обробіть її улюбленим дезінфікуючим засобом.
- Промийте лійку гарячою водою, щоб видалити залишки оцту та дезінфектора.
Чому оцет дієвий?
Білий оцет містить оцтову кислоту, яка розщеплює карбонат кальцію - основний компонент вапняного нальоту.
Нагадаємо, ми вже писали, як легко очистити душ від вапняного нальоту.
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