Як відпочити в самих унікальних готелях України: вражаючі ідеї для подорожі на вікенд

Відпочинок має бути приємним та незабутнім, особливо в період напруги та швидкоплинного життя. Ми підібрали 9 готелів України, які за вікенд нагадають про сенс відпочинку та наповнять енергією, завдяки своїй унікальній атмосфері та нестандартному підходу до вашої відпустки.

Відпочинок в готелі Києва для підвищення IQ. Джерело: https://www.facebook.com/ Відпочинок в готелі Києва для підвищення IQ. Джерело: https://www.facebook.com/

1. IQ Hotel в Києві

Відпочивши в супер сучасному готелі Києва, ви вже не зможете сказати: "Та я в цих технологіях не розуміюся". Чудовий варіант наздогнати знаннями дітей та онуків і пригледіти ідеї для оздоблення свого будинку чи квартири. Якщо вам потрібно поєднувати відпочинок з віддаленою роботою або ж навчанням – це найкраща локація, куди ви можете втекти посеред тижня.

Номери готелю оснащені функцією "розумний дім", що дасть вам можливість трохи погратися у "людину майбутнього". Мінімалістичний дизайн та цікаві інтер’єрні рішення реалізують функціональність та концентрують на цілях. На території готелю є смачний ресторан, який також не відстає від сучасних модних тенденцій у світі їжі. Прямо з вокзалу вас може забрати трансфер готелю та доставити у номер для молодят, де романтичні сюрпризи допоможуть провести вихідні з любов’ю один до одного. Знайдіть час зіграти в боулінг та насолодитися напоями в автоматі.

Мила зупинка у зловісному (на вигляд) готелі України – ''Чорний замок''. Джерело: https://www.facebook.com/ Мила зупинка у зловісному (на вигляд) готелі України – ''Чорний замок''. Джерело: https://www.facebook.com/

2. Готель "Чорний замок" в Івано–Франківську

Легенди про лицарів надихнули архітекторів та дизайнерів. Готель збудовано в австро-угорському стилі XV–XVI ст. Буде важко зупинити свою допитливість, адже стіни "Чорного замку" сповнені артефактами, старовинними предметами та унікальними меблями. Продумані деталі дадуть змогу перенестись у часі та відчути себе відважними лицарями чи тендітними принцесами. Для атмосферності та настрою ви можете відвідати салон краси, де замість сажі та буряку вже давно використовуються сучасні матеріали, та королівська турбота збереглася.

На території готелю є ресторанний комплекс, в якому приємно поснідати чи замовити романтичну вечерю, або відсвяткувати свою важливу дату. Маленька порада для мандрівників: якщо маєте карнавальний костюм чи вишукане вбрання у якому хочеться провести фотосесію для соц мереж, хапайте з собою не роздумуючи, декорація просто вражаюча.

Різні історичні періоди Україні висвітлені в окремих номерах – готель ''Історія''. Джерело: https://www.booking.com/ Різні історичні періоди Україні висвітлені в окремих номерах – готель ''Історія''. Джерело: https://www.booking.com/

3. Готель "Історія" в Буковелі (с. Поляниця)

Поселитися посеред історії в прямому сенсі цих слів. Вражаючий готель в Буковелі надає таку можливість. Ви обираєте конкретний період та заселяєтеся в номер сповнений історією в картинах, фото, історичних фактах та інтер'єрах. По суті, це унікальний музей України з нестандартним, сучасним підходом до вивчення історії.

Неймовірний вид природи Карпат вас очікуватиме за вікнами, а на території знайдеться багато розваг: дитячий ігровий майданчик, сауна, джакузі та ресторан. У вечірній час на терасах запалюють вогні та вітають гостей у барі готелю веселими програмами та легкою атмосферою. Басейни просто неба додають релаксу та перемикають на відпочинок, а в ресторані ви зможете скуштувати всі традиційні блюда Закарпатської кухні. Кожен сезон приносить свої додаткові заняття. Взимку випробуйте себе на лижах, а в теплу пору року додайте кінну прогулянку, піші походи чи релакс на шезлонгу з прохолодним напоєм.

Аквакомплекс готелю ''Дрєвній Град'' не такий вже й ''дрєвній''. Джерело: https://drevnygrad.com.ua/ Аквакомплекс готелю ''Дрєвній Град'' не такий вже й ''дрєвній''. Джерело: https://drevnygrad.com.ua/

4. Заміський готель–парк "Древній Град" у Львові

Надихатися досхочу свіжим повітрям, надивитися на мальовничу природу та бути всього в 20 хвилинах від центру Львова можливо. Готель–парк створено за направленням екоготелей, де перша увага приділяється здоров’ю та довголіттю. Такий собі сучасний ретрит без втрати відносин з передовими технологіями.

Просторі номери оздоблені деревом та дерев’яними меблями. Різноманітні зали та декораційні локації на території дозволяють підлаштуватися під ваше особливе свято. Також на території готелю–парку розташовано аквакомплекс Румба, де діти й дорослі веселяться на водних гірках все літо.

Смачно поїсти ви зможете як в залі ресторану, так і серед великих зелених галявин на яких розмістилися еко–альтанки. Обов’язково слідкуйте за програмою івент–майданчика, щоб бути у центрі веселих та позитивних емоцій. Якщо ви мешканець Львова чи околиць і не потребуєте проживання, можете приїхати на денний відпочинок та порадувати себе та своїх рідних будь–якої релакс локацією, включаючи аквазону.

Майбутнє вже настало в сучасному готелі Києва – MONOTEL. Джерело: https://www.booking.com/ Майбутнє вже настало в сучасному готелі Києва – MONOTEL. Джерело: https://www.booking.com/

5. MONOTEL в Києві

Відпочинок у столиці на рівні провідних японських готелів пропонують в мережі MONOTEL. Ви коли–небудь відпочивали у капсулі для сну? Це ваш шанс. Інноваційні технології допоможуть вам заселитися в готель без жодної допомоги людини і так само виїхати. Система онлайн–реєстрації та цифрове управління стала набирати обертів під час Короновіруси і досі досить популярна та зручна.

Вертикально розташовані капсули–номери мають різні розміри та обладнання. Система подачі чистого повітря дозволяє наситити мозок киснем просто посеред мегаполісу. В оснащення капсул входить ліжко, навушники, дзеркало, система зарядки різних гаджетів і вільний Wi-Fi. Може здатися трохи фантастичним та ночівля у такій капсулі може коштувати вам усього 600 грн з людини, або 1 000 для пари. На території самого готелю є все необхідне для зберігання речей, або ранкового душу. Ви можете включити у своє проживання сніданок та скористатися послугами хімчистки чи праски. Наразі у Києві цілих два представники цієї мережі інноваційних готелів.

Налаштуйся на музичну хвилю драйвового вікенду в готелі ''Кімната та чутки''в Одесі. Джерело: https://hotels24.ua/ Налаштуйся на музичну хвилю драйвового вікенду в готелі ''Кімната та чутки''в Одесі. Джерело: https://hotels24.ua/

6. Дизайн–готель "Кімната та чутки" в Одесі

Де ж Одеса і без пліток. Колоритне місце може подарувати вам дуже яскравий вікенд з вашою улюбленою тематикою. Кожен номер готелю має ексклюзивний інтер’єр та спільний стиль. Поціновувачам музики стилю ROK, ця зупинка обов’язкова для відвідування. Вініл та гітари заповнюють стіни, а на дверях номерів ви знайдете такі знайомі імена як: Mick Jagger, John Lennon, Bob Marley, Elvis Presley, Jim Morrison та Lenny Kravitz.

Сам по собі готель займає два поверхи житлового будинку і ма усього 6 номерів для заселення. Якщо ви плануєте морський відпочинок в Одесі не дивлячись ні на що, зробіть свою зупинку біля моря унікальною.

Готель пропонує своїм гостям вишукані та цікаві інтер’єри в стилі лофт, а також обслуговування, та можливості прання та прасування одягу за замовленням.

Центр Києва у вашому вікні в готелі 11 MIRRORS. Джерело: https://11mirrors-hotel.com/ Центр Києва у вашому вікні в готелі 11 MIRRORS. Джерело: https://11mirrors-hotel.com/

7. Дизайн–готель 11 MIRRORS в Києві

Унікальне розташування готелю у столиці зробило його бажаною зупинкою. Ви будете знаходитися в самому центрі всіх культурних подій Києва та можливістю гуляти пішки по всім відомим атракціям.

Зали готелю – це приклад вишуканості та сучасності. Високий рівень сервісу дозволяє відчути себе легко та розслаблено. Перебуваючи у готелі, ви зможете зайнятися красою та здоров’ям. Завдяки спа–центру та тренажерному залу у вас буде вибір активного та релаксуючого відпочинку.

Якщо вам захотілося на декілька днів сховатися від усіх не покидаючи міста, ви дивитеся в правильному напрямку. В готелі 11 MIRRORS ви зможете побути з собою наодинці, зайнятися тільки собою і перезавантажити свої сили для подальшого шляху.

Відпочити у іншій епосі вікенд – це чудова нагода перезавантажитися, Замок Радомисль. Джерело: https://www.booking.com/ Відпочити у іншій епосі вікенд – це чудова нагода перезавантажитися, Замок Радомисль. Джерело: https://www.booking.com/

8. Готель VIA REGIA в м. Радомисль (Житомирська обл.)

Оселитися у замку іноді простіше, ніж вам здається. Бутік–готель замку Радомисль чудова можливість підтвердити це. Унікальна архітектурна споруда розташована посеред зелених насаджень та омивається водою. Номери визначаються за іменами видатних осіб та мають різні інтер’єрні концепції. Оберіть видатну особу для дослідження і бронюйте номер.

Не знаю чи вистачить вам вікенду для повноцінної екскурсії та спробувати варто. Історична атмосфера буде всюди, куди б ви не озирнулися, якщо не враховувати сучасні вимикачі світла та розетки. Крім екскурсії у свій відпочинок можна включити різноманітні тематичні майстер-класи, відвідування папірні та дегустацію у ресторані декілька разів на день.

Ви можете обрати вже готову програму для перебування в замку. До прикладу є еко-програма "Digital detox weekend", де ви відключитеся від світу, хоча б на декілька днів. Номера на добу коштують від 3 000 грн (дві особи).

змініть малюнок перед очима на вікенд – готель ''Краєвид''. Джерело: https://www.booking.com/ змініть малюнок перед очима на вікенд – готель ''Краєвид''. Джерело: https://www.booking.com/

9. Міні–готель "Краєвид" у Яремче

Готель пропонує сільський вишуканий відпочинок у Закарпатському стилі. Тиша, спокій, затишок та неймовірно гармонійна атмосфера. Готель оздоблений деревом та кам'яною кладкою, має оглядові тераси, дров’яні каміни та багато сучасних умов як Wi-Fi, кавомашина у номері, барбекю зона та ресторан на території.

Розташований в Карпатських горах, готель "Краєвид" завжди може запропонувати вам цікаві заняття як активні, так і релаксуючі. Сімейна атмосфера та турбота господарів подарують вам відчуття рідного дому та такий бажаний душевний спокій. Ви можете заїхати дружньою компанією, чи сімейною парою, взяти номер з окремою ванною кімнатою, чи готувати на спільній кухні. Широкий вибір умов надає хороший діапазон цін.

Дочекайтеся темряви, щоб як слід повеселитися після роботи та навчання в готелі Bursa. Джерело: https://www.facebook.com/ Дочекайтеся темряви, щоб як слід повеселитися після роботи та навчання в готелі Bursa. Джерело: https://www.facebook.com/

10. Bursa Hotel в Києві

Відома перлина столиці, куди водять на екскурсії закордонних туристів. В готелі 33 номери з дизайнерськими меблями та особливою концепцією стін. Атмосфера створена шляхом проєктування зламаних кутів. стандартів відпочинку та розширення ваших поглядів. Бар на даху – особливе місце сили для молоді, яка точно знає чого хоче від відпочинку посеред мегаполісу. Натхненна бібліотека дарує особливий настрій, концентрує на собі та, на своїх бажаннях, спрямовує та балансує. На території також відкрито бістро, де ви почуватиметеся легко та вільно.

Іноді, дозволити собі одну ніч в комфортабельному готелі набагато кращий варіант, ніж чекати двотижневої відпустки 10 років. Не відкладаємо життя на потім.