Як образи псують життя

У цій статті ми розглянемо, що таке образи і як вони виникають, а також дамо поради, як перестати ображатись або як відпускати образи. Тема актуальна для кожного з нас, адже незважаючи на свій особистий рівень уразливості, відчувають це почуття абсолютно все.

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Что такое обида с точки зрения психологии

Официальное определение термина "обида" звучит так: это эмоциональная реакция человека на причиненное огорчение/оскорбление. Но в сути своей обида — это инфантильная модель поведения в ситуации, когда действия либо слова окружающих пошли вразрез с ожиданиями человека. То есть когда мы ждем одного, а получаем совершенно другое.

Как возникает обида:

Желание → Ожидание → Отсутствие нужного результата →

Разочарование → Обида.

Сначала мы чего-то хотим и, соответственно, ждем этого от окружающих. Если не получаем, разочаровываемся и обижаемся. Чтобы было понятнее, рассмотрим несколько примеров.

Неудачный праздник

Жена запланировала отметить праздник в уютном семейном кругу. А муж пригласил домой десяток друзей с семьями. Подготовительная суматоха "убила" все праздничное настроение, жена обиделась всерьез и надолго.

Что произошло: жена составила свой сценарий праздника, но муж не поддержал ее планы.

Как можно было избежать обиды:заранее обсудить формат праздника. Если у супруга были бы весомые аргументы, почему стоит пригласить шумную компанию, жена могла бы пойти на компромисс, но при этом избавить себя от хлопот.

Строптивая дочь

Родители мечтали, что дочь пойдет по их стопам — станет медиком. А она с детства любила шить и выбрала профессию дизайнера. Узнав о ее планах, родители устроили скандал. Взаимные обиды длились годами.

Что произошло:родители выбрали манипулятивную тактику. Они предпочли затяжной конфликт вместо принятия выбора дочери. А та, в свою очередь, обиделась на родителей за попытку управлять ее жизнью.

Как можно было избежать обиды: на манипуляциях построено много отношений, в том числе и с самыми близкими людьми. Но это деструктивный путь, который почти всегда заканчивается одиночеством.

Предательство коллеги

Старшая коллега пообещала новичку помочь сделать отчет, но в ответственный момент самоустранилась, сославшись на дела. Новичок завалил сдачу отчета и во всем обвинил коллегу. В офисе началась холодная война.

Что произошло: инфантильная позиция нового сотрудника привела к тому, что ответственным за результат своей работы он стал считать другого человека. Обида в данном случае имеет двойственную суть: внешне — на коллегу, которая не смогла помочь, и внутренне — на себя (за то, что не справился с работой).

Как можно было избежать обиды: долой инфантилизм — за наши успехи и ошибки мы должны нести всю полноту ответственности. И никак иначе.

Эти три случая иллюстрируют причины возникновения обид:

Отсутствие коммуникации. Манипуляцию. Инфантилизм.

Обиды из детства

Как-то Никита Михалков отметил: "Мы любим обиженных и сами любим обижаться". Откуда в человеке склонность к обидам? Ответ простой: из детства. Дети привыкают, что любые их желания и потребности немедленно удовлетворяются. С годами, когда помимо объективных нужд возникают капризы, ребенок сталкивается с отказом.

Поначалу он болезненно воспринимает родительское "нет", а потом привыкает. Запреты и отказы становятся частью воспитательной программы: не бегай, не говори, не трогай конфеты и т. д. Когда ребенку кажется, что очередной запрет несправедлив, возникает протест: почему так? Если родители приведут доступные аргументы, обида постепенно гасится, возникает понимание. В противном случае она трансформируется в глубоко скрытое чувство, которое может иметь отдаленные последствия в будущем.

Детские обиды — это балласты, которые тянут человека вниз. Это комплексы, мешающие достичь желанных высот. Это трудности с выстраиванием доверительных отношений, ведь окружающие могут отказать, обидеть, поступить несправедливо (совсем как родители). Это целая глыба личностных проблем.

В целом г-н Михалков прав: мы любим обижаться, потому что это одна из привычных нам с детства реакций на неоправданные ожидания. И если у вас есть такая привычка и вы хотите научиться прощать и отпускать обиды, то логично будет поискать причины в детстве.

7 рецептов, как научиться отпускать обиды или не обижаться

Учимся обижаться мы чуть ли не с рождения, а вот разучиваться приходится во взрослом возрасте. Предлагаем вам 7 практических советов, как это сделать.

1. Цель обиды. Выяснить цель обиды — самый эффективный способ избавиться от привычки обижаться. Просто задайтесь вопросом, чего вы добьетесь, обидевшись на другого человека. Принесет ли ваша обида нужный результат? Является ли она конструктивной реакцией на событие/решение/слова других людей?

2. Никто никому ничего не должен. Это действительно золотое правило, помогающее не просто отпускать обиды, но и пресекать их возникновение на корню. Как могут появиться несбывшиеся ожидания, если никаких ожиданий-то и не было? Если вы начнете относиться к окружающим в формате "никто ничего не должен", то более легко сможете переносить моменты разочарования. Привыкайте рассчитывать только на свои силы, и тогда любая помощь извне будет расценена вами, как приятный жест, а не как должное.

3. Адекватная реакция на критику. Помните: критикуют тех, кого замечают. Если вас не критикуют, значит, вы ничего не делаете и не вызываете никакого интереса у окружающих. Поэтому любая критика — конструктивная или несправедливая — это уже отличная обратная связь. Прислушиваться ли к ней или проигнорировать — это уже другой вопрос. Но обижаться на критику довольно глупо.

4. Разбейте единое событие на множество промежуточных. Чем мельче будут эти промежуточные события, тем меньше поводов для обиды они дадут. Ведь обижаться на мелочи как-то даже неинтересно.

Например: муж отправился на рыбалку, вместо того, чтобы отвезти вас на дачу к родителям. Негодование в таком случае вполне оправдано, но давайте разобьем ситуацию на ряд событий:

а) муж не захотел ехать на дачу — трагедия? Вроде нет;

б) он предпочел даче рыбалку — в принципе, имеет право;

в) вы не попали на дачу из-за него — плохо, но не смертельно;

г) вы проведете день дома, отдохнете в одиночестве, встретитесь с подругами — вообще отлично.

Потренируйтесь раскладывать обидные ситуации на мелкие события и увидите, что в большинстве случаев обижаться-то особо не на что.

5. Посмотрите на обиду с высоты. Поэт В. Берестов писал: "Гляжу с высоты на обиду. Теряю обиду из виду". Представьте, что вы находитесь на вершине горы, а ваш обидчик где-то мельтешит внизу. Станете ли вы спускаться, чтобы выразить ему свою обиду? Вряд ли. Или вообразите, что обидчик — маленький ребенок. Ну разве ж можно обижаться на несмышленыша?

6. Превращайте обидные ситуации в обыденные или смешные. Это касается обид, которые наносят незнакомцы. Ворчливая старушка в трамвае отругала вас за неснятый с плеч рюкзак — представьте, что у нее резко вырос огромный длинный нос. Обладая хорошей фантазией, можно расхохотаться прямо перед обидчиком, обескуражив его.

7. Перенеситесь в будущее. Оставит ли обидная ситуация свой след через 5-10 лет? Или это лишь незначительный эпизод, о котором вы уже к вечеру не вспомните? Далеко не все события имеют перспективу повториться в будущем или оставить свой значимый след. Поэтому и реагировать на них нужно соответствующим образом — сдержанно или вообще никак. Экономьте свои эмоции для каких-то приятных событий, а досадные мелочи оставляйте без внимания.

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Чтобы лучше понять свои обиды, задайте им три фарватера: манипуляция, инфантилизм, плохая коммуникация. Подумайте, для чего вы обижаетесь — пытаетесь манипулировать людьми, проявляете инфантилизм или уходите от обсуждения проблем? Честный ответ поможет вам понять природу возникновения этих эмоций и сделать соответствующие выводы.