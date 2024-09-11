Як наше тіло старіє: вчені знайшли невідомий процес, що впливає на вік

Згідно з нещодавнім дослідженням науковців зі Стенфорда, старіння не є поступовим процесом, як раніше припускали. Натомість, в організмі відбуваються дві великі хвилі молекулярних змін: перша – в середині 40-х років, а друга – на початку 60-х.

Фахівці вважають, що заздалегідь підготувавшись до цих різких змін, можна суттєво покращити якість старіння і зберегти здоров’я в похилому віці. Про це повідомляє National Geographic.

Вікові "сплески" можуть пояснити раптову появу поширених ознак старіння, таких як зморшки, сивина та підвищена схильність до захворювань. У ході дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Nature Aging, вчені проаналізували понад 135 000 молекул і мікробів, отриманих від 108 людей віком від 25 до 75 років.

Дослідження показало, що 81% цих молекул суттєво змінилися у віковому діапазоні від 44 до 60 років, особливо ті, що відповідають за метаболізм, стан шкіри, м’язову структуру та імунітет. Це може пояснити, чому саме в цей період життя багато людей відчувають більш помітні зміни у своєму фізичному стані.

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Фахівці наголосили, що результати дослідження спростовують традиційне уявлення про старіння як поступовий процес. Вони припускають, що ці "вибухи" старіння можуть бути наслідком глобальних біологічних процесів, на які також впливають такі фактори, як харчування, стрес і сон.

Дослідження має свої обмеження: воно зосереджене на відносно однорідній групі учасників з Каліфорнії та не включає дані про людей старше 75 років. Крім того, не було повністю досліджено вплив зовнішніх факторів, таких як харчування або стрес, на ці вікові зміни.

Попри ці недоліки, дослідження надає важливі знання, які можуть допомогти людям у майбутньому підготуватися до старіння. Автори рекомендують обмежити споживання алкоголю й кофеїну, контролювати рівень холестерину, вести активний спосіб життя та використовувати засоби з антиоксидантами для догляду за шкірою, щоб зберегти здоров’я під час наближення критичних періодів старіння.

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