Сила, що керує Всесвітом: вчені назвали найпотужніший вид кохання

Дослідники з Університету Аалто провели унікальне дослідження, яке виявило, як мозок обробляє різні типи кохання. Застосовуючи сучасні методи візуалізації мозку, науковці дослідили, як романтична любов, батьківська прихильність, любов до тварин і навіть до природи впливають на певні зони мозку, створивши своєрідну "мапу кохання".

У дослідженні, яке було опубліковане в журналі Cerebral Cortex, взяли участь 55 осіб, усі з яких мали дітей та перебували в романтичних стосунках. Про це повідомляє Knowridge.

Їм запропонували уявити різні щоденні ситуації, що викликають відчуття любові, наприклад, момент першої зустрічі зі своєю новонародженою дитиною, в той час як їхня мозкова активність контролювалася за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ).

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Результати показали, що всі форми кохання активують певні зони мозку, особливо ті, що відповідають за соціальні взаємодії та емоції. Однак рівень активності мозку змінювався залежно від виду любові. Науковці встановили такі факти:

Батьківська любов активує мозок найбільше, особливо в системі винагороди, зокрема в стріатумі.

Романтична любов також активно стимулює центри винагороди, проте трохи слабше за батьківську.

також активно стимулює центри винагороди, проте трохи слабше за батьківську. Любов до незнайомих людей викликає меншу активність порівняно з любов'ю до рідних.

викликає меншу активність порівняно з любов'ю до рідних. Любов до природи стимулює не лише систему винагороди, а й зорові зони мозку, проте не настільки активно задіює соціальні ділянки, як любов до людей.

стимулює не лише систему винагороди, а й зорові зони мозку, проте не настільки активно задіює соціальні ділянки, як любов до людей. Цікаво, що власники домашніх тварин демонструють вищу активність соціальних зон мозку при думках про своїх улюбленців у порівнянні з тими, хто не має тварин. Це дозволило вченим відрізнити власників домашніх тварин на основі аналізу їхньої мозкової активності.

Сила, що керує Всесвітом: вчені назвали найпотужніший вид кохання. Джерело: Knowridge

Дослідження спирається на попередні роботи цієї групи, що вивчали фізичні відчуття любові. Його висновки не тільки розширюють розуміння впливу любові на мозок, але й відкривають нові можливості для лікування психічних захворювань. Вчені сподіваються, що глибше розуміння ролі мозку у відчутті кохання допоможе розробити нові методи для підтримки людей з розладами прив'язаності, депресією або труднощами у стосунках.

Це дослідження наголошує на складності любові та її сильному зв'язку з роботою мозку і нашими емоціями. Незалежно від того, чи це любов до партнера, дитини, тварини чи природи, мозок реагує на кожен вид почуття по-своєму.

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