Сила, управляющая Вселенной: ученые назвали самый мощный вид любви

Исследователи из Университета Аалто провели уникальное исследование, обнаружившее, как мозг обрабатывает разные типы любви. Применяя современные методы визуализации мозга, ученые исследовали, как романтическая любовь, родительская привязанность, любовь к животным и даже к природе влияют на определенные зоны мозга, создав своеобразную "карту любви".

В исследовании, опубликованном в журнале Cerebral Cortex, приняли участие 55 человек, все из которых имели детей и находились в романтических отношениях. Об этом сообщает Knowridge.

Им предложили представить разные ежедневные ситуации, вызывающие чувство любви, например, момент первой встречи со своим новорожденным ребенком, в то время как их мозговая активность контролировалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ).

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Результаты показали, что все формы любви активируют определенные зоны мозга, особенно отвечающие за социальные взаимодействия и эмоции. Однако уровень активности мозга изменялся в зависимости от вида любви. Ученые установили следующие факты:

Родительская любовь активирует мозг больше, особенно в системе вознаграждения, в частности в стриатуме.

Романтическая любовь также активно стимулирует центры вознаграждения, однако немного слабее родительской.

также активно стимулирует центры вознаграждения, однако немного слабее родительской. Любовь к незнакомым людям вызывает меньшую активность по сравнению с любовью к родным.

вызывает меньшую активность по сравнению с любовью к родным. Любовь к природе стимулирует не только систему вознаграждения, но и зрительные зоны мозга, но не столь активно задействует социальные участки, как любовь к людям.

стимулирует не только систему вознаграждения, но и зрительные зоны мозга, но не столь активно задействует социальные участки, как любовь к людям. Интересно, что владельцы домашних животных демонстрируют более высокую активность социальных зон мозга при мыслях о своих любимцах по сравнению с теми, кто не имеет животных. Это позволило ученым отличить владельцев домашних животных на основе анализа их мозговой активности.

Сила, управляющая Вселенной: ученые назвали самый мощный вид любви. Источник: Knowridge

Исследование опирается на предыдущие работы этой группы, изучавшие физические чувства любви. Его выводы не только расширяют понимание влияния любви на мозг, но открывают новые возможности для лечения психических заболеваний. Ученые надеются, что более глубокое понимание роли мозга в чувстве любви поможет разработать новые методы для поддержки людей с расстройствами привязанности, депрессией или трудностями в отношениях.

Это исследование подчеркивает сложность любви и ее сильную связь с работой мозга и нашими эмоциями. Независимо от того, это любовь к партнеру, ребенку, животному или природе, мозг реагирует на каждый вид чувства по-своему.

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