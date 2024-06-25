Як покарають нетверезого водія: коли заберуть авто і посвідчення

Українців, які за кермом перебуватимуть у стані алкогольного спʼяніння, покарають. Зокрема, в них можуть вилучити транспорт та позбавити права ним керувати терміном до десяти років.

Про це повідомив адвокат Євген Буліменко в коментарі РБК-Україна. За його словами, покарання визначає стаття 130 Адміністративного кодексу.

"Якщо водій за кермом перебував у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, то йому загрожує штраф в розмірі 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортним засобом строком на один рік", – сказав Євген Буліменко.

Таке ж покарання очікує на водія, який передав керування автомобілем людині під алкогольним спʼянінням чи впливом лікарських препаратів, які погіршують швидкість реакції. Тоді як тому, кому передали кермо, загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Тоді як за повторне вчинення порушення протягом року водіям загрожує штраф у розмірі 34 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Також можливий адміністративний арешт на десять днів з позбавленням права керування авто.

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Для інших осіб передбачений штраф у 34 тисячі гривень з оплатним вилученням автомобіля чи без такого, або ж адміністративний арешт на десять діб з оплатним вилученням транспорту чи без такого.

Якщо особа двічі протягом року вчинила порушення, то водіям загрожує штраф у розмірі 51 тисячі гривень з позбавленням права керування автомобілем на десять років, з конфіскацією транспортного засобу, або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років та з конфіскацією транспорту.

Для інших осіб, за словами адвоката, можливий штраф у 51 тисячу гривень з конфіскацією транспортного засобу або адміністративний арешт на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

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