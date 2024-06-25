Как накажут нетрезвого водителя: когда заберут авто и удостоверение

Украинцев, которые за рулем будут находиться в состоянии алкогольного опьянения, накажут. В частности, они могут изъять транспорт и лишить права им управлять сроком до десяти лет.

Об этом сообщил адвокат Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина. По его словам, наказание определяет статья 130 Административного кодекса.

"Если водитель за рулем находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, ему грозит штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления транспортным средством сроком на один год ", – сказал Евгений Булименко.

Такое же наказание ожидает водителя, передавшего управление автомобилем человеку под алкогольным опьянением или влиянием лекарственных препаратов, ухудшающих скорость реакции. Тогда как кому передали руль, грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

В то время как за повторное совершение нарушения в течение года водителям грозит штраф в размере 34 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на три года и с возмездным изъятием транспортного средства или без такого. Также возможен административный арест на десять дней с лишением права вождения.

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Для других лиц предусмотрен штраф в 34 тысячи гривен с возмездным изъятием автомобиля или без такого, или административный арест на десять суток с возмездным изъятием транспорта или без такового.

Если лицо дважды в течение года совершило нарушение, то водителям грозит штраф в размере 51 тысячи гривен с лишением права вождения на десять лет, с конфискацией транспортного средства, или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет и с конфискацией транспорта.

Для других лиц, по словам адвоката, возможен штраф в 51 тысячу гривен с конфискацией транспортного средства или административный арест на 15 суток с конфискацией автомобиля.

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