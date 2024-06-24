Як модно стилізувати пояс з логотипом в образі

Відходять у минуле мінімалістичні образи, що панували на подіумах останніми роками! Їм на зміну приходить гучний тренд з 2000-х – ремені з логотипами. Цей аксесуар вже завоював серця багатьох зірок.

Ще недавно подібні ремені вважалися застарілими та надмірно хизуванням брендом. Проте мода циклічна, і ретро-тренди знову на піку популярності. Тож масивні пряжки з логотипами брендів знову стають акцентними деталями в образах. Про це пише Радіотрек.

Супермодель Белла Хадід, співак Трой Сіван та актриса Зої Салдана вже продемонстрували, як стильно можна інтегрувати ремінь з логотипом у свій лук. Їхні образи слугують доказом, що подібний аксесуар може стати родзинкою в будь-якому вбранні, головне – не переборщити.

Ремінь з логотипом чудово доповнить як буденний, так і офіційний образ. Дехто з зірок сміливо додає цей аксесуар навіть до вечірніх суконь на червоних доріжках.

Також читайте: Базові прямі, чи мегаширокі: який денім буде модним влітку

Як же стилізувати ремінь з логотипом?

Баланс: Нехай ремінь стане акцентною деталлю, але єдиною. Нехай інші елементи вбрання будуть більш лаконічними, щоб не перевантажити образ.

Нехай ремінь стане акцентною деталлю, але єдиною. Нехай інші елементи вбрання будуть більш лаконічними, щоб не перевантажити образ. Гра на контрастах: Поєднуйте ремінь з одягом нейтральних кольорів або з простими принтами.

Поєднуйте ремінь з одягом нейтральних кольорів або з простими принтами. Відповідність стилю: Підбирайте ремінь під загальний стиль вбрання. Наприклад, ремінь з масивною пряжкою в стилі панк-рок чудово доповнить шкіряну куртку та рвані джинси.

Підбирайте ремінь під загальний стиль вбрання. Наприклад, ремінь з масивною пряжкою в стилі панк-рок чудово доповнить шкіряну куртку та рвані джинси. Впевненість: Головне – нести себе впевнено! Ремінь з логотипом – це сміливий аксесуар, який підкреслить вашу індивідуальність.

Не бійтеся експериментувати та створювати власні стильні образи з ремнем з логотипом!

Нагадаємо, ми вже писали про топ-5 речей, які мають бути у вашому гардеробі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!