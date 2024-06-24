Как модно стилизовать пояс с логотипом в образе

Уходят в прошлое минималистические образы, царившие на подиумах в последние годы! Им на смену приходит громкий тренд из 2000-х – ремни с логотипами. Этот аксессуар уже завоевал сердца многих звезд.

Еще недавно подобные ремни считались устаревшими и чрезмерно кичливыми брендом. Однако мода циклична, и ретро-тренды снова на пике популярности. Так что массивные пряжки с логотипами брендов снова становятся акцентными деталями в образах. Об этом пишет Радиотрек.

Супермодель Белла Хадида, певец Трой Сиван и актриса Зои Салдана уже продемонстрировали, как стильно можно интегрировать ремень с логотипом в свой лук. Их образы служат доказательством, что подобный аксессуар может стать изюминкой в любом наряде, главное – не переборщить.

Ремень с логотипом отлично дополнит как обычный, так и официальный образ. Некоторые звезды смело добавляют этот аксессуар даже к вечерним платьям на красных дорожках.

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Как стилизовать ремень с логотипом?

Баланс: Пусть ремень станет акцентной деталью, но единственной. Пусть другие элементы одежды будут более лаконичны, чтобы не перегрузить образ.

Игра на контрастах: Соединяйте ремень с одеждой нейтральных цветов или простыми принтами.

Соединяйте ремень с одеждой нейтральных цветов или простыми принтами. Соответствие стилю: Подбирайте ремень под общий стиль наряда. К примеру, ремень с массивной пряжкой в стиле панк-рок прекрасно дополнит кожаную куртку и рваные джинсы.

Подбирайте ремень под общий стиль наряда. К примеру, ремень с массивной пряжкой в стиле панк-рок прекрасно дополнит кожаную куртку и рваные джинсы. Уверенность: Главное – нести себя уверенно! Ремень с логотипом – смелый аксессуар, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Не бойтесь экспериментировать и создавать свои стильные образы с ремнем с логотипом!

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