Як модно стилізувати пояс з логотипом в образі

Відходять у минуле мінімалістичні образи, що панували на подіумах останніми роками! Їм на зміну приходить гучний тренд з 2000-х – ремені з логотипами. Цей аксесуар вже завоював серця багатьох зірок.

Ще недавно подібні ремені вважалися застарілими та надмірно хизуванням брендом. Проте мода циклічна, і ретро-тренди знову на піку популярності. Тож масивні пряжки з логотипами брендів знову стають акцентними деталями в образах. Про це пише Радіотрек.

Супермодель Белла Хадід, співак Трой Сіван та актриса Зої Салдана вже продемонстрували, як стильно можна інтегрувати ремінь з логотипом у свій лук. Їхні образи слугують доказом, що подібний аксесуар може стати родзинкою в будь-якому вбранні, головне – не переборщити.

Ремінь з логотипом чудово доповнить як буденний, так і офіційний образ. Дехто з зірок сміливо додає цей аксесуар навіть до вечірніх суконь на червоних доріжках.

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Як же стилізувати ремінь з логотипом?

Баланс: Нехай ремінь стане акцентною деталлю, але єдиною. Нехай інші елементи вбрання будуть більш лаконічними, щоб не перевантажити образ.

Гра на контрастах: Поєднуйте ремінь з одягом нейтральних кольорів або з простими принтами.

Поєднуйте ремінь з одягом нейтральних кольорів або з простими принтами. Відповідність стилю: Підбирайте ремінь під загальний стиль вбрання. Наприклад, ремінь з масивною пряжкою в стилі панк-рок чудово доповнить шкіряну куртку та рвані джинси.

Підбирайте ремінь під загальний стиль вбрання. Наприклад, ремінь з масивною пряжкою в стилі панк-рок чудово доповнить шкіряну куртку та рвані джинси. Впевненість: Головне – нести себе впевнено! Ремінь з логотипом – це сміливий аксесуар, який підкреслить вашу індивідуальність.

Не бійтеся експериментувати та створювати власні стильні образи з ремнем з логотипом!

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