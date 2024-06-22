Ідеальна база на літо: топ-5 речей, які мають бути у вашому гардеробі
Літо – це пора яскравих фарб, запальних емоцій та бездоганних образів. Жіночий одяг цього сезону вражає своїм різноманіттям, пропонуючи стильні рішення на будь-який смак. Про це пише Радіотрек.
Незмінна класика:
- Льняний костюм: лаконічний та елегантний, він стане ідеальним вибором для спекотних днів. Штани вільного крою та сорочка створять стильний ансамбль, який можна доповнити топом для більш невимушеного образу.
- Мінімалістична сукня: універсальний солдат будь-якого гардеробу. Сукня середньої довжини підкреслить вашу жіночність та вишуканий смак. Доповніть її балетками або кедами та стильними аксесуарами – і ви готові до підкорення світу!
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Трендові акценти:
- Футболка з зав'язкою: повернення легенди! Цього сезону вона трішки вкорочена та представлена у соковитих, насичених кольорах. Така футболка стане яскравим акцентом вашого образу та приверне увагу оточуючих.
- Спідниця-плісе: справжній хіт літа! Її легкі, повітряні складочки додають жіночності та грайливості. Спідниця-плісе чудово поєднується з широкими футболками або футболками поло, створюючи стильний та комфортний образ.
Нагадаємо, стилісти підказали, з яким взуттям варто носити сукні влітку-2024.
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