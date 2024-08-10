Як консервувати без оцту: поради досвідчених господинь

Багато господинь використовують оцет при консервуванні овочів для підсилення смаку та тривалого зберігання. Однак, для людей з проблемами шлунка чи підшлункової залози, варто шукати альтернативи.

Оцет під час консервування овочів можна замінити багатьма доступними інгредієнтами. Цими лайфхаками поділилися користувачі кулінарного блогу на порталі permies.com.

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Природні консерванти замість оцту: порічки, брусниця, журавлина, томатний сік, щавель, кислі яблука, сливи, виноград, лимонний сік.

Соки вищевказаних ягід можна додавати до консервів або класти їх безпосередньо в банки. Щавель можна відварити та протерти через сито, використовуючи його бульйон для розсолу.

Лимонна кислота, мед, стевія: ці інгредієнти є чудовими природними консервантами, які роблять заготівлі дієтичнішими.

Аспірин або горілка: ці альтернативи дозволяють зберігати овочі всю зиму без втрати якості.

Використовуючи ці природні консерванти, можна отримати корисні та смачні заготівлі без використання оцту.

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