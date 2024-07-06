Як з MacDonalds: рецепт консервованих огірків

Багато хто з нас мріє про те, щоб приготувати вдома такі ж смачні хрусткі огірочки, як подають у бургерах з Макдональдс. Їх кисло-солодкий смак з легкою пікантністю неможливо сплутати ні з чим.

Сьогодні ми розкриємо секрет приготування цих чудових огірків, щоб ви могли насолодитися ними вдома, не заходячи до ресторану швидкого харчування. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Огірки - 1 кг (невеликі, щільні)

Сіль - 2 ст. л.

Оцет яблучний - 300 мл

Французька гірчиця - 1 ст. л.

Куркума - 1 ст. л.

Цукор - 1 склянка

Приготування:

Підготуємо огірки: Ретельно вимийте огірки, видаліть кінчики і наріжте їх кружечками товщиною близько 3 мм. Посипте сіллю, перемішайте і залиште на 3 години, щоб пустили сік.

Підготуємо банки та кришки: Дві півлітрові банки помийте з милом, простерилізуйте над парою протягом 10 хвилин. Кришки прокип'ятіть 3-5 хвилин.

Приготуємо маринад: У каструлі змішайте яблучний оцет, цукор, куркуму, французьку гірчицю. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи.

Маринування огірків: Злийте з огірків сік, що виділився, і промийте їх холодною водою. Щільно укладіть огірки в підготовлені банки. Залийте гарячим маринадом, щоб він повністю покрив огірки.

Стерилізація: Накрийте банки кришками і поставте в каструлю з гарячою водою (вода повинна досягати плечей банок). Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте банки 10-15 хвилин.

Закрутка: Закатайте банки простерилізованими кришками, переверніть їх догори дном і залиште остигати в теплому місці.

Порада: Для більш насиченого смаку можна додати до маринаду 1-2 зубчики часнику, нарізаних тонкими скибочками, або кілька горошин чорного перцю.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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