Как из MacDonalds: рецепт консервированных огурцов

Многие из нас мечтают о том, чтобы приготовить дома такие же вкусные хрустящие огурчики, как подают в бургерах из Макдональдса. Их кисло-сладкий вкус с лёгкой пикантностью невозможно спутать ни с чем.

Сегодня мы раскроем секрет приготовления этих замечательных огурцов, чтобы вы могли насладиться ими дома, не заходя в ресторан быстрого питания. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг (небольшие, плотные)

Соль – 2 ст. л.

Уксус яблочный – 300 мл

Французская горчица – 1 ст. л.

Куркума – 1 ст. л.

Сахар – 1 стакан

Приготовление:

Подготовим огурцы Тщательно вымойте огурцы, удалите кончики и нарежьте их кружочками толщиной около 3 мм. Посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 3 часа, чтобы пустили сок.

Подготовим банки и крышки: Две пол-литровые банки помойте с мылом, простерилизуйте над паром в течение 10 минут. Крышки прокипятите 3-5 минут.

Приготовим маринад: В кастрюле смешайте яблочный уксус, сахар, куркуму, французскую горчицу. Доведите до кипения, постоянно помешивая.

Маринование огурцов: Слейте с огурцов выделившийся сок и промойте их холодной водой. Плотно уложите огурцы в подготовленные банки. Залейте горячим маринадом, чтобы он полностью покрыл огурцы.

Стерилизация: Накройте банки крышками и поставьте в кастрюлю с горячей водой (вода должна достигать плеч банок). Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки 10-15 минут.

Закрутка: Закатайте банки по простерилизованным крышкам, переверните их вверх дном и оставьте остывать в теплом месте.

Совет: Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад 1-2 зубчика чеснока, нарезанных тонкими ломтиками, или несколько горошин черного перца.

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