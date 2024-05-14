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Як та коли садити солодкий перець: поради досвідчених городників

Ігор Романько

Як правильно садити солодкий перець у відкритий ґрунт
Як правильно садити солодкий перець у відкритий ґрунт

Болгарський перець, або солодкий перець, хоч і вибагливий у догляді, при правильному підході порадує вас багатим урожаєм. У цій статті розповімо, коли садити перець на розсаду та у відкритий ґрунт, а також як за ним доглядати.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити багатий урожай смачного і соковитого солодкого перцю. Порадами поділились на сайті zaxid.net.

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Сприятливі дні для висадки розсади

Перець не любить холоду, тому з висадкою розсади у відкритий ґрунт краще не поспішати. Дочекайтеся, коли мине загроза заморозків, а ґрунт прогріється до +13-15°C.

Згідно з посівним календарем:

  • Травень: 19-22, 24-27, 30, 31.
  • Червень: 8-15.

Місце і ґрунт

Перець потребує багато сонця і тепла, тому ділянку для нього обирайте сонячну. Грядка не повинна бути в низині, щоб не застоювалася вода. Ґрунт має бути легким і пухким, наприклад, супісок.

Підготовка розсади до висаджування

  • Переросла розсада може скидати квіти. Щоб вона не витрачала сили на зав'язування плодів, видаліть по одній квітці з першої та другої розвилини. Це стимулюватиме ріст вегетативної маси.
  • Чим потужніший кущ буде до початку плодоношення, тим більше плодів він дасть.

Висаджування перцю в ґрунт

  • Інтервал між рослинами в ряду (при дворядній посадці) - 25-30 см.
  • Відстань між рядками - близько 40 см.
  • Ширина проміжку між першими двома рядками і наступними - 60 см.
  • Перець не варто заглиблювати.
  • Після посадки навколо кожного саджанця зробіть лунку для поливу.
  • Молоді саджанці поливайте під корінь або згори (обережно, щоб не пошкодити стебло).
  • Дорослим рослинам вода подається лише під корінь.

Догляд за перцем

  • Полив: Регулярний, але не рясний. У спекотну погоду поливайте частіше.
  • Підживлення: 2-3 рази за сезон комплексним мінеральним добривом.
  • Розпушування ґрунту: Після кожного поливу.
  • Прополка: Регулярно видаляйте бур'яни.
  • Пасинкування: Видаляйте бічні пагони до першої розвилини. Це стимулює ріст основного стебла і плодоношення.
  • Формування куща: Залиште 2-3 головних стебла, інші видаліть.
  • Мульчування: Замульчуйте ґрунт соломою, сіном або тирсою. Це допоможе зберегти вологу і запобігти росту бур'янів.

Збір врожаю

Перець збирають у міру дозрівання. Зрілий плід має насичений колір і легко відділяється від куща.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати перець, щоб отримати щедрий та здоровий врожай.

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