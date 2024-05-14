Як та коли садити солодкий перець: поради досвідчених городників
Болгарський перець, або солодкий перець, хоч і вибагливий у догляді, при правильному підході порадує вас багатим урожаєм. У цій статті розповімо, коли садити перець на розсаду та у відкритий ґрунт, а також як за ним доглядати.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити багатий урожай смачного і соковитого солодкого перцю. Порадами поділились на сайті zaxid.net.
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Сприятливі дні для висадки розсади
Перець не любить холоду, тому з висадкою розсади у відкритий ґрунт краще не поспішати. Дочекайтеся, коли мине загроза заморозків, а ґрунт прогріється до +13-15°C.
Згідно з посівним календарем:
- Травень: 19-22, 24-27, 30, 31.
- Червень: 8-15.
Місце і ґрунт
Перець потребує багато сонця і тепла, тому ділянку для нього обирайте сонячну. Грядка не повинна бути в низині, щоб не застоювалася вода. Ґрунт має бути легким і пухким, наприклад, супісок.
Підготовка розсади до висаджування
- Переросла розсада може скидати квіти. Щоб вона не витрачала сили на зав'язування плодів, видаліть по одній квітці з першої та другої розвилини. Це стимулюватиме ріст вегетативної маси.
- Чим потужніший кущ буде до початку плодоношення, тим більше плодів він дасть.
Висаджування перцю в ґрунт
- Інтервал між рослинами в ряду (при дворядній посадці) - 25-30 см.
- Відстань між рядками - близько 40 см.
- Ширина проміжку між першими двома рядками і наступними - 60 см.
- Перець не варто заглиблювати.
- Після посадки навколо кожного саджанця зробіть лунку для поливу.
- Молоді саджанці поливайте під корінь або згори (обережно, щоб не пошкодити стебло).
- Дорослим рослинам вода подається лише під корінь.
Догляд за перцем
- Полив: Регулярний, але не рясний. У спекотну погоду поливайте частіше.
- Підживлення: 2-3 рази за сезон комплексним мінеральним добривом.
- Розпушування ґрунту: Після кожного поливу.
- Прополка: Регулярно видаляйте бур'яни.
- Пасинкування: Видаляйте бічні пагони до першої розвилини. Це стимулює ріст основного стебла і плодоношення.
- Формування куща: Залиште 2-3 головних стебла, інші видаліть.
- Мульчування: Замульчуйте ґрунт соломою, сіном або тирсою. Це допоможе зберегти вологу і запобігти росту бур'янів.
Збір врожаю
Перець збирають у міру дозрівання. Зрілий плід має насичений колір і легко відділяється від куща.
Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати перець, щоб отримати щедрий та здоровий врожай.
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