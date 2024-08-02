Як худнути і не втрачати м'язову масу

Як бути, якщо на виснажливих тренуваннях разом із жиром йдуть м'язи? Давайте розумітися.

Відомо, що спалювання зайвих кілограмів потрібно створити дефіцит калорій – це єдина умова втрати ваги. Тобто. просто варто почати вживати менше калорій, ніж потрібно тілу протягом дня. Дефіцит калорій змушує організм шукати альтернативне джерело енергії і це не обов'язково буде жир, найчастіше в топку йдуть м'язи. Щоб перше спалювалося, а друге не губилося - рекомендую дотримуватися простих правил.

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Не создавайте большой дефицит калорий

Оптимальным при похудении с сохранением мышечной массы тела считается уменьшение ежедневного употребления калорий на 20%, а скорость похудения 1-2 килограмма в неделю. Да, хочется ускорить процесс, урезать каллораж вдвое, а возможно даже поголодать. Но при таком подходе мышцы начнут таять на глазах. Лучше сбрасывать вес плавно.

Качайтесь

На одной диете далеко не уедешь, поэтому к созданию дефицита калорий подключайте спорт. Помимо кардио посещайте силовые тренировки, при этом используйте тяжелые веса. Только так организм поймет, что мышцы для чего-то нужны и не будет их трогать. Легкие же веса, напротив, указывают организму, что мышцы нужны для легкой работы и вполне себе могут позволить частично от них избавиться.

Откажитесь от длительных кардиотренировок

Длительная интенсивная физическая активность, да еще и на фоне радикальных диет приведет к потере мышц. Ведь как часто бывает: вырвемся в спортзал 1-2 раза в неделю и уже начинаем отрываться: час на беговой дорожке, час в тренажерке с легкими весами, час групповых кардио. Такой отрыв, конечно, даст результат в виде избавления от лишних килограммов, но будьте готовы с жиром потерять и мышцы.

Сохраняйте баланс белков и углеводов

У многих построение красивого рельефа ассоциируется с безуглеводным питанием. Углеводы же напротив, словно щепки от которых разгорается пламя, просто необходимы для сжигания жиров. Поэтому конечно белковая пища при приросте или сохранении мышечного корсета нужна, но также необходимы и углеводы. Главное – соблюдать баланс. А здесь как никто лучше поможет персональный тренер, который составит план нагрузок и соответственно питание. Не поскупитесь на индивидуальную работу со специалистом, это даст правильный старт.

Не забывайте восстанавливаться

Важно делать перерывы между тренировками. Они помогают телу восстановиться и способствуют росту сухой мышечной массы тела.

Между силовыми тренировками рекомендуется делать перерыв в 24 часа, однако и в такие дни не стоит забывать об активном образе жизни: гуляйте на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде, занимайтесь йогой.

Подытожим. Для похудения за счет жировой прослойки нужно создать небольшой дефицит калорий, тренироваться в кардиозоне и тренажерном зале с большими весами, соблюдать баланс углеводов и белков, восстанавливаться.