З Києва у Відень: що змінилося з березня 2024 року і, чи реально купити квитки на цей потяг

Спекуляції продажу квитків на потяг змусили реагувати керівництво Укрзалізниці, змінюючи умови реалізації квитків для забезпечення зміцнення безпеки пасажирів. Про зміни повідомили українські ЗМІ.

Вже у березні Укрзалізниці довелося змінити "правила гри", квитки за напрямом "Україна – Австрія" почали продаватися лише через застосунок УЗ. Які ще міри були задіяні за для безпечного продажу квитків та, чому тепер квитки на деякі закордонні сполучення доступні не всім розповідаємо далі.

Дістатися Відня з Києва стало дещо складніше. Джерело: Фотограф: domeckopol/Pixabay Дістатися Відня з Києва стало дещо складніше. Джерело: Фотограф: domeckopol/Pixabay

Квитки у напрямку Київ – Відень

Після початку війни та закриття аеропортів потяг – один з небагатьох способів виїхати за кордон. Попит на послуги Укрзалізниці виріс у декілька разів. На жаль, залізнична компанія важко справляється з такими об'ємами і рівень попиту перевищує провізну спроможність. Що вже казати про два вагони, які обслуговують напрямок "Київ – Відень". Черги до кас стояли ще до 8 ранку, а квитків вже не було. До реалізації квитків підключилися посередники та перекупи, тож справа була зовсім кепською.

Враховуючи свій прикрий досвід з потягами у напрямку "Київ – Варшава" Укрзалізниця перевела продаж квитків "Київ – Відень" в онлайн режим. З весни були введені додаткові міри і купити квитки можна тільки підтвердивши свої наміри через "Дію".

Це трохи вирішило питання з шахраями і перекупами, але поставило нові перепони. Що робити українцям, які не користуються додатком "Дія"? У іноземних гостей ситуація і того гірша, оскільки вони не можуть користуватися взагалі цим додатком.

Продаж квитків на 2 вагони "Київ – Відень" розпочинається за 20 діб близько 8 ранку. Вистачає декількох хвилин, щоб усі місця було розпродано.

Можна й так, але краще потурбуватися про квитки заздалегідь. Джерело: Фотограф: jarmoluk/Pixabay Можна й так, але краще потурбуватися про квитки заздалегідь. Джерело: Фотограф: jarmoluk/Pixabay

Які альтернативи

Щоб хоч якось зарадити питанню Укрзалізниця додала маршрут №745. В маршруті є одна пересадка, але два потяги підлаштовані один до одного. На обидва потяги "Київ – Ужгород" та "Чоп – Відень" можна купити квитки у застосунку УЗ. Якщо ви маєте свій варіант добратися до Ужгорода, то квитки на австрійський потяг "Чоп – Відень" можна придбати окремо в тому ж додатку, або у касі вокзалу.

Другою альтернативою дістатися Австрії є автобусні перевізники. Рейси курсують цілий день, відправляючись кожні 10 – 15 хвилин, та ситуація також досить напружена. Якщо ви потребуєте купити квиток на зручний для вас час, варто потурбуватися про бронювання місця за тиждень, краще за два.

Скільки коштує побачити Відень?. Джерело: Фотограф:hbieser/Pixabay Скільки коштує побачити Відень?. Джерело: Фотограф:hbieser/Pixabay

Яка ціна жд та автобусних перевезень на напрямок "Київ-Відень"

Що стосується прямого потягу "Київ – Відень", вартість квитків на нього починається від 2 865 грн. Діставшись кордону Чоп самостійно, ви можете купити квиток на австрійській потяг "Чоп – Відень" за ціну від 1 920 грн. Варто зважити на час своєї поїздки і враховувати 2 – 3 години на проходження кордону.

Погодившись витратити більше доби на автобусні маршрути з Києва до Відня, вартість квитка становитиме так само від 2 800 грн. Якщо потурбуватися про квитки заздалегідь не вийшло, вартість вашої поїздки ймовірніше складатиме 3 400 – 4 000 грн.

Як купити квитки на потяг автоматично

Функція запущена Укрзалізницею нещодавно і поки в тестовому режимі. Для користування такою можливістю ви маєте бути користувачем додатку "Дія.Підпис".

Який алгоритм дій для автоматичної купівлі квитка від Укрзалізниці:

Завантажте додаток для iOS та Android; Залогувавшись та під’єднавши банківську карту, включить функцію моніторингу для конкретного напрямку (або потягу), ви можете задати декілька маршрутів; Увімкніть функцію автопокупки квитків при наявності підходящих під введені дані.

Якщо квиток буде автоматично викуплено, вам прийде сповіщення від застосунку. Зверніть увагу, якщо маршрутів було обрано декілька і на кожному було виявлено підходящий квиток, з карти буде зняті кошти за кожен. В такому випадку ви можете повернути зайві квитки, згідно з умовами Укрзалізниці.