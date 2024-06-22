Має людські зуби та Око Саурона: в Амазонці знайшли нову рибу, схожу на піранью (фото)

Науковці виявили новий вид риби, схожої на піранью, в річці Амазонка. Цей паку, названий Myloplus sauron на честь темного лорда Саурона з "Володаря перснів", майже 200 років маскувався під інший, майже ідентичний вид.

M. sauron був знайдений під час дослідження M. schomburgkii, виду, який вперше описали в Амазонці в 1841 році. Генетичний аналіз показав, що M. schomburgkii насправді складається з трьох окремих видів: M. schomburgkii, M. sauron і M. aylans, пише Live Science.

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Риба має на боках знак ''Ока Саурона'' Риба має на боках знак ''Ока Саурона''

Новий вид отримав свою назву через характерну чорну смугу на боці, яка нагадує "Око Саурона". Ця смуга також присутня на M. schomburgkii та M. aylans, але у M. sauron вона чіткіша і має помаранчеві плями.

На відміну від піраній, M. sauron всеїдний і харчується переважно рослинами. Його сплющені зуби, схожі на людські, допомагають йому подрібнювати їжу.

Риба паку з відміткою на боці. Джерело: Скриншот з журналу ni.bio.br Риба паку з відміткою на боці. Джерело: Скриншот з журналу ni.bio.br

Риба паку з відміткою на боці. Джерело: Скриншот з журналу ni.bio.br Риба паку з відміткою на боці. Джерело: Скриншот з журналу ni.bio.br

Риба паку з відміткою на боці. Джерело: Скриншот з журналу ni.bio.br Риба паку з відміткою на боці. Джерело: Скриншот з журналу ni.bio.br

Риба паку з відміткою на боці. Джерело: Скриншот з журналу ni.bio.br Риба паку з відміткою на боці. Джерело: Скриншот з журналу ni.bio.br

Хоча M. sauron, M. schomburgkii та M. aylans дуже схожі зовні, нове дослідження показало, що вони не є близькими родичами. Цілком можливо, що вони еволюціонували, щоб виглядати однаково, щоб краще адаптуватися до свого середовища.

"Не було достатньо доказів, щоб припустити, чи всі ці три види походять від одного спільного предка, чи вони еволюціонували конвергентно", – прокоментував співавтор дослідження Руперт Коллінз з Музею природної історії в Лондоні.

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