Имеет человеческие зубы и Глаз Саурона: в Амазонке нашли новую рыбу, похожую на пиранью (фото)

Ученые обнаружили новый вид рыбы, похожей на пиранью, в реке Амазонка. Этот паку, названный Myloplus sauron в честь темного лорда Саурона из "Властелина колец", почти 200 лет маскировался под другой, почти идентичный вид.

M. sauron был найден при исследовании M. schomburgkii, вида, который впервые описали в Амазонке в 1841 году. Генетический анализ показал, что M. schomburgkii на самом деле состоит из трех отдельных видов: M. schomburgkii, M. sauron и M. aylans, пишет Live Science.

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Рыба имеет на боках знак ''Ока Саурона''

Новый вид получил свое название из-за характерной черной полосы на боку, напоминающей "Глаз Саурона". Эта полоса также присутствует на M. schomburgkii и M. aylans, но у M. sauron она более четкая и имеет оранжевые пятна.

В отличие от пираний, M. sauron всеяден и питается преимущественно растениями. Его сплющенные зубы, похожие на человеческие, помогают ему измельчать еду.

Рыба паку с отметкой на боку. Источник: Скриншот из журнала ni.bio.br

Рыба паку с отметкой на боку. Источник: Скриншот из журнала ni.bio.br

Рыба паку с отметкой на боку. Источник: Скриншот из журнала ni.bio.br

Рыба паку с отметкой на боку. Источник: Скриншот из журнала ni.bio.br

Хотя M. sauron, M. schomburgkii и M. aylans очень похожи снаружи, новое исследование показало, что они не являются близкими родственниками. Вполне возможно, что они эволюционировали, чтобы выглядеть одинаково, чтобы лучше адаптироваться к своей среде.

"Не было достаточно доказательств, чтобы предположить, все ли эти три вида произошли от одного общего предка, или они эволюционировали конвергентно", – прокомментировал соавтор исследования Руперт Коллинз из Музея естественной истории в Лондоне.

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