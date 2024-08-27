Ікра із синеньких по-одеськи

Икра из синих.

Еще одна фишка одесского лета и начала осени – икра из синих, в переводе – из баклажанов. Так называют баклажаны в Одессе до сих пор, хотя синие сейчас могут быть и белыми, и сиреневыми, и полосатыми. "Почем ваши синенькие?" — интересуется одесская хозяйка у продавца на "Привозе". И, если речь идет о баклажанах, а не о курах, диалог получается.

Честно: я не понимаю, почему именно одесская баклажанная икра получила такую славу. Саму по себе баклажанную икру готовят везде, где они водятся. Может, полусырая одесская вкуснее? Или самопиар одесситов круче, чем у жителей других городов? Не важно. Просто приготовьте разок икру из синих по-одесски. Оно того стоит.

Нам потребуется один спелый баклажан, один крупный болгарский перец, один мясистый помидор, столовая ложка растительного масла, 1-2 крупных зубчика чеснока, уксус, соль, черный перец — по вкусу.

Разогреваем духовку. Моем, вытираем, смазываем маслом баклажан и перец и отправляем их в духовку. Запекаем, пока кожица не вздуется и немножко подгорит.

Достаем из духовки овощи и сразу кладем в миску, накрыв ее крышкой или в полиэтиленовый пакет – тогда через пару минут кожица легко снимется. Чистим баклажан от кожи, перец – от кожи и семян.

На "попе" помидора надрезаем кожу крестом, обливаем его кипятком – это поможет снять кожу.

Готовим икру. Берем разделочную доску, тесак и рубим овощи. Большой тесак – это принципиально, если вы будете нарезать маленьким ножом, у вас в лучшем случае получится икра заморская. Добавляем к рубленным овощам мелко нарезанный чеснок. Заправляем солью, уксусом, молотым черным перцем, капаем немного масла – все по вашему вкусу. Если помидор достаточно острый, уксус совершенно необязателен. Да и масло добавляют не все. Медленно и тщательно все перемешиваем. Баклажанная икра готова.

Подаем ее с ломтиками подсушенного черного хлеба. Если каким-то чудом икра останется у вас на завтра, она станет еще вкуснее. Можно будет обозвать ее красиво: тартар из печеных овощей по-одесски и подать в виде столбика (кольцо для салатов в помощь).