Хрумкі та пряні: як закрити кабачки на зиму, щоб нагадували солоні огірки

Як відомо, кабачки завжди дають гарні врожаї, навіть якщо за ними не доглядати. У городників завжди постає питання, що робити з кабачками, які рясно вродили.

Виходом можуть стати мариновані кабачки — відмінна хрустка закуска. І готувати мариновані кабачки доволі просто.

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Інгредієнти:

Кабачки — 1,5 кг

Лист хрону — 1 шт

Зелень петрушки — 0,5 пучка

Парасолька кропу — 1 шт

Чорний перець-горошок — 10 шт

Зерна гірчиці — 1 ч. л.

Часник — 10 зубчиків

Перець гострий червоний — 1 шт

Сіль — 2 ст. л.

Цукор пісок — 2 ст. л.

Оцет 9% — 2 ст. л.

Як приготувати кабачки кільцями:

Стерилізуйте банки та кип'ятіть металеві кришки кілька хвилин. На дно кожної банки покладіть половинку аркуша хрону та 10 гілочок зелені петрушки.

У банку додайте парасольку кропу, часник, чорний перець та зерна гірчиці.

Помийте кабачки, витріть їх і наріжте на кружечки по 2 см. Заповніть банку кружечками кабачків, залишаючи місце для перцю.

Додайте шматочок гострого червоного перцю до банки. Продовжте заповнювати банку кабачками, зверху покладіть ще зелень петрушки.

Накрийте вміст банок залишками листків хрону. Залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Потім воду злийте, кип’ятіть знову, додайте сіль, цукор та оцет.

Як тільки вода закипить, залийте її в банки, закрийте кришками і переверніть банки. Закутайте їх до повного охолодження.

Після охолодження мариновані кабачки можна зберігати в прохолодному місці.

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