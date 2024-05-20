Хрумка прикраса до страв: твіль з беконом

Ділюсь з вами особливим рецептом солоної смачної прикраси для страв.

Інгредієнти:

100 г білок яйця

100 г смачний бекон

75г масла

65 г борошна

15 г цукру

Сіль

Паприка копчена

Можна трохи чілі додати.

Бекон нарізаю невеликим кубиком - краще однаковим ( так рівномірніше буде готуватись) і трохи підсмажую - щоб трохи і жир витопивсь і аромат зробити інтенсивніше. Даю злегка охолонути

Змішую у блендері усі інгредієнти - підсмажений бекон, масло кімнатної температури, яйце, борошно, сіль та під копчена паприка ( можна використовувати і погружний Блендер з насадкою) і дуже добре все перебиваю в однорідну суміш - щоб частинки бекону були максимально дрібні.

Отриману масу наношу лопаткою на спеціальну форму, і запікаю при температурі 180 градусів приблизно 3-5 хвилин - слідкуйте щоб тісто було підсмажене і румяне - але не дуже сильно - бо буде важко знімати, і щоб не було сируватим - може бути твердим тоді.

На додачу ловіть базовий твіль:

-75 г борошна

-90 г білку яйця

-25 г вершкове масло

-20 г олії без аромату

-25 г цукру

Сіль та спеції за вашим вибором.