Хітові стрижки для жінок за 40: омолодять і зроблять вас приголомшливою
Цього літа в тренді сміливість, досконалість і природність. Стилісти радять всім жінкам не боятися змінювати свій стиль і грати з довжиною волосся.
Особливо це стосується жінок старших за 40, які давно мріяли оновити свій вигляд і зробити коротку стрижку. Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, які зачіски будуть наймоднішими влітку 2024 року.
Французький боб
Ця зачіска здобула світову популярність завдяки своїй практичності та універсальності. Вона є модернізованою версією каре з відкритою потилицею і подовженими пасмами біля обличчя, що дозволяє коригувати вилиці, надаючи їм витонченості, і зменшити вагу в нижній частині обличчя.
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Чому французький боб став головним трендом літа 2024:
- Підходить усім. Ця стрижка є універсальною і пасує будь-якому типу обличчя та структури волосся.
- Зручність. Французький боб добре тримає форму і не потребує постійного укладання.
- Додає об'єм. Ця зачіска підходить навіть для тонкого та пошкодженого волосся.
- Легко виділити чубчиком. Додавання чубчика зробить образ більш виразним і захопливим.
- Омолоджує. Ця стрижка займає верхні позиції серед омолоджувальних, що робить її улюбленою серед модниць усього світу.
Піксі
Це стрижка для впевнених та відважних жінок, які прагнуть радикальних змін у своєму стилі. Зачіска підходить для короткого волосся, надає йому додаткового об'єму, створюючи виразний та водночас невимушений образ. Існує багато варіацій піксі, серед яких найбільш популярними є класичний варіант, з гладкими пасмами, текстурована версія та з виголеними скронями.
Переваги стрижки піксі:
- Стиль. Це ідеальна стрижка для жінок віком 40+, які прагнуть мати елегантний і захоплюючий вигляд.
- Комфорт у літню спеку. Піксі відкриває шию, надаючи відчуття легкості, запобігає пітнінню голови, що дозволяє волоссю тримати форму.
- Свіжість та омолодження. Ця стрижка має омолоджувальний ефект, додає образу свіжості та легкості.
- Не потребує укладання. Достатньо злегка наїжачити локони руками – і ваш неперевершений образ готовий.
Раніше ми розповідали, що стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.
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