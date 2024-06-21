Хитовые стрижки для женщин за 40: омолодят и сделают вас потрясающей
Этим летом в тренде смелость, совершенство и естественность. Стилисты советуют всем женщинам не бояться менять свой стиль и играть с длиной волос.
Особенно это касается женщин старше 40, которые давно мечтали обновить свой облик и сделать короткую стрижку. Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает, какие прически будут самыми модными летом 2024 года.
Французский боб
Эта прическа обрела мировую популярность благодаря своей практичности и универсальности. Она является модернизированной версией каре с открытым затылком и удлиненными прядями у лица, что позволяет корректировать скулы, придавая им изящества, и уменьшить вес в нижней части лица.
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Почему французский боб стал главным трендом лета 2024 года:
- Подходит всем. Эта стрижка универсальна и подходит любому типу лица и структуры волос.
- Удобство. Французский боб хорошо держит форму и не требует постоянной укладки.
- Добавляет объем. Эта прическа подходит даже для тонких и поврежденных волос.
- Легко выделить челкой. Добавление челки сделает образ более выразительным и интересным.
- Омолаживает. Эта стрижка занимает верхние позиции среди омолаживающих, что делает ее любимой среди модниц всего мира.
Пикси
Это стрижка для уверенных и отважных женщин, которые стремятся к радикальным изменениям в своем стиле. Прическа подходит для коротких волос, придает им дополнительный объем, создавая выразительный и одновременно непринужденный образ. Существует много вариаций пикси, среди которых наиболее популярными являются классический вариант, с гладкими прядями, текстурированная версия и с выбритыми висками.
Преимущества стрижки пикси:
- Стиль. Это идеальная стрижка для женщин в возрасте 40+, которые стремятся выглядеть элегантно и захватывающе.
- Комфорт в летнюю жару. Пикси открывает шею, придавая ощущение легкости, предотвращает потение головы, что позволяет волосам держать форму.
- Свежесть и омоложение. Эта стрижка оказывает омолаживающий эффект, придает образу свежести и легкости.
- Не требует укладки. Достаточно слегка взъерошить локоны руками – и ваш непревзойденный образ готов.
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