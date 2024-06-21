Хітові стрижки для жінок за 40: омолодять і зроблять вас приголомшливою

Цього літа в тренді сміливість, досконалість і природність. Стилісти радять всім жінкам не боятися змінювати свій стиль і грати з довжиною волосся.

Особливо це стосується жінок старших за 40, які давно мріяли оновити свій вигляд і зробити коротку стрижку. Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, які зачіски будуть наймоднішими влітку 2024 року.

Французький боб

Французький боб. Джерело: pixabay.com

Ця зачіска здобула світову популярність завдяки своїй практичності та універсальності. Вона є модернізованою версією каре з відкритою потилицею і подовженими пасмами біля обличчя, що дозволяє коригувати вилиці, надаючи їм витонченості, і зменшити вагу в нижній частині обличчя.

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Чому французький боб став головним трендом літа 2024:

Підходить усім . Ця стрижка є універсальною і пасує будь-якому типу обличчя та структури волосся.

. Ця стрижка є універсальною і пасує будь-якому типу обличчя та структури волосся. Зручність . Французький боб добре тримає форму і не потребує постійного укладання.

. Французький боб добре тримає форму і не потребує постійного укладання. Додає об'єм . Ця зачіска підходить навіть для тонкого та пошкодженого волосся.

. Ця зачіска підходить навіть для тонкого та пошкодженого волосся. Легко виділити чубчиком . Додавання чубчика зробить образ більш виразним і захопливим.

. Додавання чубчика зробить образ більш виразним і захопливим. Омолоджує. Ця стрижка займає верхні позиції серед омолоджувальних, що робить її улюбленою серед модниць усього світу.

Піксі

Піксі. Джерело: pixabay.com

Це стрижка для впевнених та відважних жінок, які прагнуть радикальних змін у своєму стилі. Зачіска підходить для короткого волосся, надає йому додаткового об'єму, створюючи виразний та водночас невимушений образ. Існує багато варіацій піксі, серед яких найбільш популярними є класичний варіант, з гладкими пасмами, текстурована версія та з виголеними скронями.

Переваги стрижки піксі:

Стиль . Це ідеальна стрижка для жінок віком 40+, які прагнуть мати елегантний і захоплюючий вигляд.

. Це ідеальна стрижка для жінок віком 40+, які прагнуть мати елегантний і захоплюючий вигляд. Комфорт у літню спеку . Піксі відкриває шию, надаючи відчуття легкості, запобігає пітнінню голови, що дозволяє волоссю тримати форму.

. Піксі відкриває шию, надаючи відчуття легкості, запобігає пітнінню голови, що дозволяє волоссю тримати форму. Свіжість та омолодження . Ця стрижка має омолоджувальний ефект, додає образу свіжості та легкості.

. Ця стрижка має омолоджувальний ефект, додає образу свіжості та легкості. Не потребує укладання. Достатньо злегка наїжачити локони руками – і ваш неперевершений образ готовий.

Раніше ми розповідали, що стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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