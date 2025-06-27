Глобальне потепління знищує вічні сніги: вчені дійшли до невтішних висновків щодо швейцарських льодовиків

Швейцарські льодовики, колись могутні й стабільні, дедалі більше нагадують швейцарський сир — всіяний дірками. Глобальне потепління невпинно знищує залишки вічних снігів у Південній Європі.

Про це пише The Independent. Кілька тижнів тому катастрофічний зсув з альпійської вершини затопив село Блаттен — тривожний сигнал того, що льодовик, який раніше утримував кам’яні маси, настільки ослаб, що втратив здатність слугувати природним бар’єром.

Процес танення швейцарських льодовиків триває близько 170 років, з періодами часткового відновлення. Проте з 1980-х років їхня деградація стала постійною, а останні роки — особливо 2022 та 2023 — стали рекордно руйнівними, зазначають експерти.

У нормальних умовах льодовик формується завдяки снігопадам на великих висотах. Сніг ущільнюється, перетворюється на лід і повільно сповзає схилом, танучи на нижчих рівнях. Але кліматичні зміни порушують цей баланс: межа танення піднімається все вище, а швидкість втрати льоду зростає.

Через це льодовики починають танути навіть у своїх верхніх частинах, де раніше формувалась нова маса. Втрата тиску верхніх шарів уповільнює рух льоду, що призводить до утворення ділянок голої землі в товщі льодовика.

"Кілька років тому такі "дірки" були рідкістю, а нині ми бачимо їх усе частіше. Це наче швейцарський сир, в якому з'являється все більше порожнин — і це дуже погано для стану льодовика", — пояснив Маттіас Гусс, експерт зі спостереження за льодовиками.

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Річард Еллі, професор геології та гляціолог з Пенсильванського університету (США), наголошує: зникнення льодовиків матиме серйозний вплив на водні ресурси, сільське господарство, риболовлю, а також може ускладнити відносини між країнами через поділ транскордонних річок.

"Поки льодовики існують, вони підтримують літній водний баланс річок. Але щойно вони зникнуть — ми залишимось із критично малими потоками", — зазначив він.

Для Швейцарії це означає не лише екологічну катастрофу, а й потенційну енергетичну кризу. Більшість електроенергії країна отримує з гідроелектростанцій, які працюють на водах гірських озер і річок. Масове танення льодовиків може поставити під загрозу стабільність цієї системи.

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