Гарвардські дослідники знайшли ключ до довголіття: секрет дуже простий

Протягом тисячоліть вчені з усього світу намагаються розгадати головну загадку людства – знайти секрет довголіття, який дозволив би нам жити довше і якісніше. І, здається, ці зусилля дали свої плоди –люди тепер живуть довше, ніж будь-коли раніше. Але в чому ж полягає цей секрет? Чи може тривалість життя залежати від місця проживання, міфічних еліксирів або досягнень медицини? Вчені вважають, що відповідь може бути набагато простішою, повідомляє IFLScience.

У новому дослідженні команда з Гарвардського університету та Університету Британської Колумбії зосередилася на одному конкретному питанні: чи живуть довше ті люди, які частіше відчувають і висловлюють вдячність?

Вчені, прагнучи знайти відповіді, проаналізували дані 49 275 учасників у рамках дослідження здоров’я медсестер. Це дослідження, яке розпочалося у 1976 році, було спрямоване на збір інформації про жінок-медсестер у США, яким на момент включення у дослідження було від 30 до 55 років. Кожні два роки учасниці заповнювали анкети, що стосувалися їхнього здоров’я, способу життя та психосоціальних факторів, таких як якість життя та системи підтримки.

Читайте також: Вчені визначили вік, в якому людина почуває себе найбільш нещасною

У 2016 році середній вік медсестер, які брали участь у дослідженні, становив 79 років. Анкета, яку вони заповнювали, була призначена для вимірювання рівня вдячності. Учасниць попросили оцінити ступінь згоди з шістьма твердженнями за шкалою від 1 (категорично не згоден) до 7 (повністю згоден), включаючи як позитивні, так і більш негативні твердження.

У 2019 році, через три роки, команда дослідників підрахувала кількість смертей, яка склала 4608 випадків. Вони поєднали ці дані з анкетами, що оцінюють рівень вдячності. Результати показали, що вищий рівень вдячності пов’язаний з довшою тривалістю життя. Автори дослідження припускають, що вдячність може захищати від різних причин смерті, які вони аналізували.

Варто зазначити, що вчені врахували інші фактори, які могли вплинути на вдячність і смертність, такі як соціальне життя та історія. Попередні дослідження також виявили зв’язок між вдячністю і зниженим ризиком психічних розладів, а також покращеним емоційним і соціальним добробутом. Проте зв’язок вдячності з фізичним здоров’ям залишається менш зрозумілим.

Читайте також: Вчені розповіли, як і чому наш мозок створює сни

Автори дослідження зазначають, що їхня робота надає лише початкові емпіричні дані з цієї теми, які вказують на можливість того, що почуття вдячності може сприяти збільшенню тривалості життя літніх людей. Важливими аспектами тут є "може" і "літні люди" — перше тому, що дослідження не надає остаточних доказів зв’язку, а друге тому, що воно обмежене віковою групою.

Результати дослідження були опубліковані в журналі JAMA Psychiatry, але вчені підкреслюють, що необхідні додаткові дослідження для підтвердження цього зв’язку. Якщо це підтвердиться, вдячність може стати найдешевшим і найпростішим способом покращити якість і тривалість життя людини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нове дослідження розкриває, від кого діти успадковують інтелект – від мами чи тата.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!