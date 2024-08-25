Галета з абрикосами, лохиною та вершковим сиром
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно смачну ГАЛЕТУ З АБРИКОСАМИ, ЛОХИНОЮ ТА ВЕРШКОВИМ СИРОМ. Готується вона легко та швидко, тому обов’язково приготуйте для своєї родини.
Галета з абрикосами та лохиною
Тісто:
300 г борошна (10 ст. л. з гіркою)
2 г солі (2/5 ч. л.)
60 г цукру (2 ст. л. з гіркою + 2 ч. л. без гірки)
5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
150 г вершкового масла (жирністю 82%)
70 мл холодної води (4 ст. л. + 2 ч. л. )
Начинка:
500 г абрикос
80 г лохини
50 г тростинного цукру
150 г вершкового сиру
Додатково:
50 г яйця (1 шт.)
мигдалеві пелюстки
цукрова пудра
Усім смачного!