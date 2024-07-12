Фізична активність у старшому віці має вирішальне значення

Можна придумати мільйон причин, чому не бути фізично активним. Але факти говорять за себе: приблизно 3,2 мільйона людей помирають щороку через відсутність фізичної активності. Регулярні вправи, особливо у старшому віці, мають вирішальне значення для хорошого здоров’я та самопочуття. Розглянемо, які виправдання насправді не працюють.

Я ЗАНАДТО СТАРИЙ/А

Фізичні вправи корисні майже всім, у тому числі літнім людям. Навіть помірна фізична активність може мати великий вплив. Спочатку, звичайно, поговоріть зі своїм лікарем. Якщо ви тривалий час нічим не займалися, то можна почати з 5-10 хвилин помірної активності щодня.

МЕНІ ПОТРІБЕН ВІДПОЧИНОК І СПОКІЙ

Не вік змушує більше відпочивати, а відсутність руху. Навіть люди похилого віку з серйозними проблемами зі здоров’ям — захворюваннями серця, діабетом, артритом та іншими — можуть жити краще, якщо підведуться з ліжка чи крісла і рухатимуться.

МОЄ СЕРЦЕ НЕ ВИТРИМАЄ

Чим більше робити, щоб залишатися активними з віком, тим менші ризики інфаркту та інсульту. Лікар може порадити, які типи вправ найкращі та як довго їх треба виконувати. Серед загальних рекомендацій: 150 хвилин помірної активності на тиждень, як-от швидка ходьба або легка їзда на велосипеді. Інтенсивне прибирання оселі також є фізичною активністю.

МАЮ ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ У ПОРІВНЯННІ З МИНУЛИМ

Вправи, що сприяють розвитку гнучкості, належать до групи з чотирьох основних видів вправ (разом з тими, що покращують витривалість, силу та рівновагу), над якими варто попрацювати. Цю скутість можна зменшити за допомогою, наприклад, вправ на розтяжку стегон, ніг, плечей, шиї, спини тощо. Для цього чудово підходить йога. Однак не треба розтягуватися до відчуття болі.

БОЮСЯ ЗАВДАТИ СОБІ ШКОДИ

Якщо тривалий час не було фізичної активності або при проблемах зі здоров’ям, проконсультуйтеся з лікарем щодо безпечних вправ: що потрібно і що ви можна робити. Експерти кажуть, що починати варто повільно, з вправ низької інтенсивності. Пити багато води, прислухатися до свого організму, розминатися перед тренуванням і охолоджуватися після нього.

БУДЕ ВАЖКО ЩОСЬ ЗМІНИТИ

Нещодавнє дослідження показало, що певні вправи, як-от їзда на велотренажері, насправді уповільнюють розпад клітин, який стається з віком. Іншими словами, ніколи не пізно скористатися перевагами вправ. Незалежно від того, скільки вам років, наскільки ви неактивні або як довго ви не були у формі, фізичні вправи здатні допомогти в підтримці здоров’я.

Я НЕ ЛЮБЛЮ ВПРАВ

Бути фізично активним не обов’язково означає займатися в тренажерному залі або бігати на 15 кілометрів. Робіть речі, які вам подобаються і які будуть підтримувати вас у цьому. Можна гуляти з друзями, працювати в саду або кататися на велосипеді. Час від часу змінюйте вид фізичної активності, аби він не набрид.

ЗНАЙТИ ПАРТНЕРА

Регулярно робити фізичні вправи допомагає наявність партнера чи заняття в групі. Дослідження показують, що завдяки нагляду і підтримці можна залишатися зосередженим і відчувати себе добре в тому, що робите. Деякі люди залучають друзів, комусь краще знайти однодумців чи спільноту.

НЕ МАЮ ЧАСУ

Напружений графік — догляд за онуками, сімейні справи, робота по дому тощо — часто називають причиною пропуску вправ. Однак якщо є бажання залишатися здоровими, час завжди можна знайти. Достатньо хоча б 150 хвилин на тиждень помірної активності включно із прогулянками та вправами надворі.

МАЮ СЕРЦЕВІ РИЗИКИ

Справа не лише у серці. Регулярні фізичні вправи також покращують роботу легенів, м’язів і всієї системи кровообігу. Йдеться про такі переваги, як зниження артеріального тиску, підтримка здоров’я кісток і суглобів і менший ризик раку товстої кишки та діабету.

БОЮСЬ ВПАСТИ

Завдяки регулярній фізичній активності, включно з вправами, які сприяють правильній рівновазі та які зручно виконувати майже будь-коли та будь-де, можна запобігти падінням, які завдають шкоди багатьом літнім людям.

БІЛЬШЕ ТУРБУЮСЯ ПРО МОЗОК

Фізична активність надзвичайно корисна для мозку. Експерти кажуть, що вправи не тільки допомагають уникнути проблем зі психічним здоров’ям, як депресія та тривога, але також виконувати завдання та краще переходити від однієї справи до іншої. Як-то кажуть, у здоровому тілі здоровий дух.