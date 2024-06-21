Цей популярний овоч вважають винним у спалаху сальмонели у 25 штатах США: подробиці

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) США попереджають, що огірки, ймовірно, є джерелом спалаху сальмонели, який вразив людей у 25 штатах. Нині відомо, що сальмонелу підхопили понад 160 людей.

Як повідомляє IFLScience, з середини березня 2024 року зареєстровано 162 випадки сальмонели, пов'язаних зі спалахом. 54 людини з цих випадків потребували госпіталізації. Більшість людей одужують без медичної допомоги, тому реальна кількість випадків може бути значно вищою.

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Дослідники встановили, що штам сальмонели, який викликав спалах, пов'язаний з огірками. 72% хворих людей їли огірки за тиждень до того, як захворіли.

В одному зразку огірків, зібраних в Пенсільванії, де зафіксовано найбільшу кількість випадків, виявлено сальмонелу. CDC розслідує, чи пов'язаний спалах з огірками, які продає компанія Fresh Start Produce Sales, Inc. у Флориді. Ці партії огірків були відкликані 17-21 травня через зараження сальмонелою.

Що робити, щоб не заразитися сальмонелою:

Сальмонела - це бактерія, яка може викликати серйозні захворювання. Важливо вживати заходів безпеки при обробці та вживанні продуктів, щоб запобігти зараженню.

Мийте руки з милом і водою протягом 20 секунд перед приготуванням їжі та після контакту з сирими продуктами.

Ретельно готуйте їжу, особливо м'ясо, птицю та яйця.

Для запобігання сальмонельозу важливо дотримуватися правил гігієни, уникати контакту з потенційно зараженими тваринами.

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