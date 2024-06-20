Лайфхак для тих, хто на дієті: як вживати сезонні фрукти та худнути

Лайфхак для тих, хто на дієті - не звертайте увагу на калорійність фруктів! Питання не в калоріях, а в здатності піднімати рівень інсуліну в крові. Це означає, що фрукти ми повинні обирати з низьким глікемічним та інсуліновим індексами — ці дві цифри важливіші за ккал.

Доречі, найефективніше допомагають худнути ягоди, які тримають інсулін під контролем.

Порції 200-300 грамів у першій половині дня буде достатньо.

Ідеальний час – другий сніданок.