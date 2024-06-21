Этот популярный овощ считают виновным во вспышке сальмонеллы в 25 штатах США: подробности

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США предупреждают, что огурцы, вероятно, являются источником вспышки сальмонеллы, поразившей людей в 25 штатах. В настоящее время известно, что сальмонелла подхватили более 160 человек.

Как сообщает IFLScience, с середины марта 2024 года зарегистрировано 162 случая сальмонеллы, связанных со вспышкой. 54 человека из этих случаев нуждались в госпитализации. Большинство людей выздоравливают без медицинской помощи, поэтому реальное количество случаев может быть значительно выше.

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Исследователи установили, что штамм сальмонеллы, вызвавший вспышку, связан с огурцами. 72% больных людей ели огурцы за неделю до того, как заболели.

В одном образце огурцов, собранных в Пенсильвании, где зафиксировано наибольшее количество случаев, обнаружен сальмонелла. CDC расследует, связана ли вспышка с огурцами, которые продает компания Fresh Start Produce Sales, Inc. во Флориде. Эти партии огурцов были отозваны 17-21 мая из-за заражения сальмонеллой.

Что делать, чтобы не заразиться сальмонеллой:

Сальмонелла – это бактерия, которая может вызвать серьезные заболевания. Важно принимать меры предосторожности при обработке и употреблении продуктов, чтобы предотвратить заражение.

Мойте руки с мылом и водой в течение 20 секунд до приготовления пищи и после контакта с сырыми продуктами.

Тщательно готовьте еду, особенно мясо, птицу и яйца.

Для предотвращения сальмонеллеза важно соблюдать правила гигиены, избегать контакта с потенциально зараженными животными.

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