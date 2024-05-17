Ці кущі кращі за гортензії та менш вибагливі: як виростити снігову кулю Бульденеж

Калина Бульденеж, або "снігова куля", яка отримала свою назву за білосніжні великі суцвіття, є одним із найпривабливіших рослинних видів для садівників. Прикрашаючи садові ділянки своїми квітами, вона захоплює своєю елегантністю та привабливістю.

Максимальні розміри куща, що досягають висоти 3-3,5 метра та ширини 1,2-1,5 метра, дарують йому вражаючу масивність та вишуканість. Попри назву, що перекладається як "незрілий", цей вид калини вражає величчю та витонченістю своїх суцвіть.

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Декоративна калина Бульденеж розмноження та догляд

Калина Бульденеж – це чагарник, який неодмінно стане окрасою будь-якого саду. Її пишні квіти, схожі на снігові кулі, милують око протягом весни та початку літа. А восени калина тішить яскравим листям, яке змінює колір від жовтого до оранжевого та червоного.

Цей чудовий чагарник не лише гарний, але й невибагливий у догляді. Він чудово підходить для садівників-початківців, адже не потребує складних агротехнічних прийомів.

Кущ калини Бульденеж Кущ калини Бульденеж

Кущ калини Бульденеж Кущ калини Бульденеж

Кущ калини Бульденеж Кущ калини Бульденеж

Освітлення: рослина віддає перевагу сонячному місцю, але може рости й у півтіні. Важливо, щоб протягом дня рослина отримувала достатньо світла, адже це впливає на рясність цвітіння.

Ґрунт: калина Бульденеж любить вологий, але добре дренований ґрунт. Перед посадкою рекомендується додати до ґрунту компост або перегній, щоб покращити його структуру та поживність.

Регулярний полив, особливо в спекотну та суху погоду. Важливо не допускати пересихання ґрунту, але й не заливати рослину, щоб уникнути застою води.

Підживлення: навесні та восени калину можна підгодовувати комплексним добривом. Це допоможе їй краще цвісти та плодоносити.

Обрізка: проводиться після цвітіння, видаляючи старі, хворі та пошкоджені гілки. Також можна обережно формувати крону куща, надаючи йому бажану форму.

Шкідники та хвороби: калина Бульденеж стійка до шкідників та хвороб. Однак, іноді рослину можуть вражати тля, довгоносики та борошниста роса. Для боротьби зі шкідниками та хворобами рекомендується використовувати біологічні або народні засоби.

Розмноження калини Бульденеж:

Живцями – найпростіший і найпоширеніший спосіб розмноження. Живці можна зрізати в кінці весни або на початку літа.

Насінням: це більш трудомісткий процес, який потребує багато часу та терпіння.

Дізнайтеся, чим треба підживлювати гортензію, щоб отримати гарні блакитні квіти.

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