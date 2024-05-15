Найкраще безплатне домашнє добриво для гортензій назвали садівники: коли та як вносити

Всі садівники, які вирощують гортензії прагнути, аби кущі були пишними й гарно квітнули. Для цього є проста нехитра дія – спробуйте це просте домашнє добриво з бананової шкірки.

Гортензії – справжня окраса будь-якого саду. Їхні пишні квіти бувають різних відтінків, і щоб цвітіння було максимально рясним, потрібне правильне добриво.

Найкращий час для підживлення гортензій - навесні, перед початком літнього цвітіння. Один з найважливіших елементів, що стимулює ріст квітів, – це калій, пише Express.

Це добриво "дасть вашим квітам додаткову кількість поживних речовин без шкоди".

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Бананова шкірка - це природне джерело калію, який необхідний для загального здоров'я рослин. Вона допомагає регулювати поглинання води, сприяє міцному розвитку коренів і покращує цвітіння та плодоношення. Бананова шкірка розкладається повільно, тому слугує джерелом довгострокового живлення для ваших рослин.

Це добриво не тільки зміцнить ваші гортензії, але й може відлякувати шкідників, таких як павутинний кліщ і попелиця, які не переносять запах банана.

Як зробити добриво з бананової шкірки:

Вам знадобиться банка з кришкою, шкірки з бананів та вода.

Збирайте стиглі бананові шкірки та зберігайте їх у контейнері. Коли у вас буде достатньо шкірок, наріжте їх ножицями й помістіть у банку. Залийте шкірку водою, щоб вона повністю занурилася. Закрийте банку кришкою і дайте настоятися протягом 3-7 днів. Зберігайте домашнє бананове добриво в холодильнику до 2 тижнів.

Як використовувати добриво з бананів:

Додайте одну частину бананового добрива до п'яти частин води в лійку. Полийте гортензії розведеним добривом. Закопайте шматочки бананової шкірки навколо основи квітки. Вони повільно розкладаються, забезпечуючи постійне надходження калію.

Дізнайтеся, чим треба підживлювати гортензію, щоб отримати гарні блакитні квіти.

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