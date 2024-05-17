Эти кусты лучше гортензии и менее прихотливы: как вырастить снежный шар Бульденеж

Калина Бульденеж, или "снежный шар", получившая свое название за белоснежные крупные соцветия, является одним из самых привлекательных видов для садоводов. Украшая садовые участки своими цветами, она увлекает своей элегантностью и привлекательностью.

Максимальные размеры куста, достигающие высоты 3-3,5 метра и ширины 1,2-1,5 метра, дарят ему поразительную массивность и изысканность. Несмотря на название, которое переводится как "незрелый", этот вид калины поражает величием и изяществом своих соцветий.

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Декоративная калина Бульденеж размножение и уход

Калина Бульденеж – это кустарник, который обязательно станет украшением любого сада. Ее пышные цветы, похожие на снежные шары, радуют глаз в течение весны и начала лета. А осенью калина радует яркими листьями, которые меняют цвет от желтого до оранжевого и красного.

Этот замечательный кустарник не только красив, но и неприхотлив в уходе. Он отлично подходит для начинающих садоводов, ведь не нуждается в сложных агротехнических приемах.

Куст калины Бульденеж

Куст калины Бульденеж

Куст калины Бульденеж

Растение предпочитает солнечное место, но может расти и в полутени. Важно, чтобы в течение дня растение получало достаточно света, ведь это влияет на обильность цветения.

Почва: калина Бульденеж любит влажную, но хорошо дренированную почву. Перед посадкой рекомендуется добавить к почве компост или перегной, чтобы улучшить его структуру и питательность.

Регулярный полив, особенно в жаркую и сухую погоду. Важно не допускать пересыхания грунта, но и не заливать растение во избежание застоя воды.

Подкормка: весной и осенью калину можно подкармливать комплексным удобрением. Это поможет ей лучше цвести и плодоносить.

Обрезка: производится после цветения, удаляя старые, больные и поврежденные ветви. Также можно осторожно формировать крону куста, придавая ему желаемую форму.

Вредители и болезни: калина Бульденеж устойчив к вредителям и болезням. Однако иногда растение могут поражать тля, долгоносики и мучнистая роса. Для борьбы с вредителями и заболеваниями рекомендуется использовать биологические или народные средства.

Размножение калины Бульденеж:

Черенками – самый простой и распространенный способ размножения. Черенки можно срезать в конце весны или в начале лета.

Семенами: это более трудоемкий процесс, требующий много времени и терпения.

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