Ерудити у світі котів: топ -5 найрозумніших порід

Коти загалом вважаються кмітливими створіннями. Однак представники певних порід мають особливу схильність до пізнання та дослідження навколишнього світу. Про ці породи розповідає ресурс The Spruce Pets, присвячений домашнім улюбленцям.

Розумні коти: спільні риси

Породи котів, які вважаються найрозумнішими, мають багато спільного. Зазвичай вони енергійні та грайливі. Їм властива допитливість, вони люблять долати перешкоди, опановують трюки та обожнюють інтерактивні розваги.

Представники "інтелектуальних" порід також здатні засвоювати домашні правила та розпорядок дня: коли господар повертається з роботи, коли очікувати на вечерю чи різні процедури.

Ще одна характерна риса розумних котів – схильність до пустощів, коли їм нудно. Ці тварини потребують постійної розумової та фізичної активності, інакше їхня поведінка погіршується. Коли у вас бракує часу для занять з котом, допоможуть інтерактивні іграшки, головоломки для годування або спеціальні YouTube-канали з відео для пухнастиків.

Детальніше про породи котів, які вважаються найрозумнішими.

Абіссинська порода

Ці коти, окрім привабливої зовнішності, легко засвоюють трюки. Також вони полюбляють компанію інших тварин і прагнуть брати участь у всіх домашніх справах. Вони рідко сидітимуть у вас на колінах, але завжди будуть поруч, спостерігаючи за вашими діями і, можливо, пропонуючи свою "допомогу".

Абіссиньска порода. Джерело: Вікіпедія Абіссиньска порода. Джерело: Вікіпедія

Балінезійська порода Балінез – це довгошерста версія сіамської породи. Це жваві коти, які люблять досліджувати все, що відбувається вдома, і всі заняття своїх господарів. Балінезійці оцінять різноманітні головоломки, іграшки-дражнилки і котячі комплекси. Якщо їхній мозок довго не отримує стимуляції, вони можуть завдати шкоди оселі.

Балінезійська кішка. Джерело: Вікіпедія Балінезійська кішка. Джерело: Вікіпедія

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Корніш рекс

Крім унікальної хвилястої шерсті, цих котиків вирізняє гострий розум. Багато прихильників цієї породи зазначають, що корніш рекси чимось нагадують собак – наприклад, вони охоче приноситимуть м'яч. Їх також можна навчити різних трюків.

До того ж, ці коти мають довгі пальці, здатні легко відчиняти шафи для вивчення їхнього вмісту, тож захисні замки не будуть зайвими.

Корніш рекс. Джерело: Вікіпедія Корніш рекс. Джерело: Вікіпедія

Бенгальська порода

Бенгальські коти розумні, спортивні і трохи дикі. Вони обожнюють бігати, стрибати, лазити та гратися. Це означає, що їм потрібен простір для вправ, зокрема вертикальний. Також спрямувати їхню енергію можна на інтелектуальні розваги – головоломки, іграшки.

Будьте готові до того, що ці спритники навчаться вмикати і вимикати світло в оселі у несподівані моменти, а також досліджуватимуть вміст ваших шухляд. Рибок з акваріума вони теж можуть дістати.

Бенгальська кішка. Джерело: Вікіпедія Бенгальська кішка. Джерело: Вікіпедія

Сіамська порода

Ці коти розумні, ласкаві та енергійні. Вони обожнюють гратися і постійно прагнуть уваги та компанії. Їхню любов до висоти можна задовольнити за допомогою спеціального котячого комплексу. А зайняти їхній розум допоможуть пазли та різноманітні головоломки для котів.

Якщо сіамець занудьгує, то може не лише повідчиняти шафи і навести там свій лад, а й повідкривати крани з водою.

Сіамська кішка. Джерело: Вікіпедія Сіамська кішка. Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, у Румунії оголосили про нову породу котів, які отримали назву трансильванські.

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