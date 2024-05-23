Експерти склали топ-15 вживаних автомобілів до 4000 доларів

Мрієте про власне авто, але бюджет обмежений? Не біда! Український вторинний ринок рясніє пропозиціями доступних за ціною транспортних засобів.

Експерти маркетплейсу AUTO.RIA склали рейтинг бюджетних варіантів автомобілів до 4000 доларів, які можуть приглянутися практичним автолюбителям.

Під сегмент вживаних авто від 3500 до 4000 доларів підпадає 10% ринку. Хоча це далеко не преміальні моделі, але представлено їх широкий вибір. Експерти проаналізували пропозиції та виділили самі цікаві варіанти, одразу виключивши з рейтингу автомобілі ВАЗу.

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Які автомобілі з пробігом можна купити в Україні до 4000 доларів

Топ-15 вживаних автомобілів до 4000 доларів:

Chevrolet Aveo Chevrolet Lacetti Skoda Fabia Opel Astra Mitsubishi Lancer Ford Focus Renault Megane Daewoo Lanos Ford Fiesta Dacia Logan Renault Kangoo Dacia Sandero Kia Cerato Mazda 6 Fiat Doblo

Chevrolet Aveo: цей бюджетний седан залишається одним із найпопулярніших на вторинному ринку, про що свідчать понад 700 оголошень про продаж.

Chevrolet Lacetti: для тих, хто шукає більш просторий варіант, Chevrolet Lacetti стане чудовим вибором. Експерти нарахували понад 500 оголошень про продаж цієї моделі в Україні.

Skoda Fabia: замикає трійку лідерів за кількістю оголошень Skoda Fabia. Цей компактний хетчбек має неабияку популярність серед українських водіїв, про що свідчать майже 500 пропозицій на автосайтах.

Daewoo Lanos: цей бюджетний автомобіль не здає позицій завдяки своїй доступній ціні. Daewoo Lanos залишається одним із найпопулярніших авто на вторинному ринку України.

Для тих, хто потребує більше простору та можливостей для перевезень, чудово підійдуть невеликі фургони. На ринку представлені такі моделі, як Renault Kangoo та Fiat Doblo, які поєднують в собі практичність та доступну ціну. Ці авто також увійшли до рейтингу.

Нагадаємо, раніше було названо топ-7 авто, які часто ламаються і дорогі в обслуговуванні.

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