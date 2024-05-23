Эксперты составили топ-15 подержанных автомобилей до 4000 долларов

Мечтаете о собственном авто, но бюджет ограничен? Не беда! Украинский вторичный рынок пестрит предложениями доступных по цене транспортных средств.

Эксперты маркетплейса AUTO.RIA составили рейтинг бюджетных вариантов автомобилей до 4000 долларов, которые могут приглянуться практичным автолюбителям.

Под сегмент подержанных авто от 3500 до 4000 долларов подпадает 10% рынка. Хотя это далеко не премиальные модели, но представлен их широкий выбор. Эксперты проанализировали предложения и выделили самые интересные варианты, сразу исключив из рейтинга автомобили ВАЗа.

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Какие автомобили с пробегом можно купить в Украине до 4000 долларов

Топ-15 подержанных автомобилей до 4000 долларов:

Chevrolet Aveo Chevrolet Lacetti Skoda Fabia Opel Astra Mitsubishi Lancer Форд Фокус Renault Megane Daewoo Lanos Форд Fiesta Dacia Logan Renault Kangoo Dacia Sandero Kia Cerato Мазда 6 Fiat Doblo

Chevrolet Aveo: этот бюджетный седан остается одним из самых популярных на вторичном рынке, о чем свидетельствуют более 700 объявлений о продаже.

Chevrolet Lacetti: для тех, кто ищет более просторный вариант, Chevrolet Lacetti станет отличным выбором. Эксперты насчитали более 500 объявлений о продаже этой модели в Украине.

Skoda Fabia: замыкает тройку лидеров по количеству объявлений Skoda Fabia. Этот компактный хэтчбек пользуется большой популярностью среди украинских водителей, о чем свидетельствуют почти 500 предложений на автосайтах.

Daewoo Lanos: этот бюджетный автомобиль не сдает позиций благодаря своей доступной цене. Daewoo Lanos остается одним из самых популярных авто на вторичном рынке Украины.

Для тех, кто нуждается в большем пространстве и возможностях для перевозок, прекрасно подойдут небольшие фургоны. На рынке представлены такие модели, как Renault Kangoo и Fiat Doblo, которые сочетают в себе практичность и доступную цену. Эти авто также вошли в рейтинг.

Напомним, ранее были названы топ-7 авто, которые часто ломаются и дороги в обслуживании.

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