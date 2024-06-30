Експерти пояснили, коли потрібно поливати орхідею: зверніть увагу на кору

Орхідеї відомі тим, що потребують особливого догляду. Влітку все зводиться до якісного поливу.

Експерти пояснили, що потрібно завжди перевіряти коріння рослини. Якщо корені виглядають зеленими, а кора темна і волога, з поливом можна почекати ще кілька днів, повідомляє Express.co.uk.

Однак якщо вони виглядають сірими, а кора суха, значить, пора їх обережно полити. Орхідеї зазвичай потрібно поливати лише раз на тиждень, але влітку, якщо це необхідно, його слід збільшити до двох разів.

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Також важливо тримати орхідею подалі від кондиціонера. Це може швидко висушити рослину. Орхідеї більш активні влітку, тому раз на місяць додавайте збалансовані добрива у воду.

Дайте кімнатній рослині замочитися у воді принаймні на 20 хвилин або поки коріння не стане зеленим. Після закінчення часу вийміть орхідею з води і дайте корінням повністю висохнути, виливши залишки води з ємності. Поверніть кімнатну рослину на декоративну кераміку та повторюйте це раз на тиждень.

Втрата листя або в’янення листя означає, що надто багато світла, що призводить до погіршення хлорофілу рослини, здорова орхідея має темно-зелене листя.

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